喊冤「人醜性騷擾」！Gino勁宥入監又被控性侵 二審高院判無罪
網紅「Gino勁宥」本名莊博凱，曾在2020年時因酒後性侵女同事，遭法院判刑4年10個月。入監前曾PO出影片，喊冤「人醜怎麼做都是性騷擾」，引起網友譁然。之後又因在Toyz的直播節目上，堅稱並無犯行，使得另一名女直播主氣得當場Call In，指控Gino曾在2018年對她性侵。
實習記者張保羅／綜合報導
據了解，2018年07月16日中午，Gino和這位女直播主相約於飯局。事後，Gino藉故好奇女直播主新家，與女直播主一同返家。然而，一進入屋內後，Gino居然強壓女直播主，性侵她得逞，甚至在當天回傳「刺激嗎」等訊息給她。女直播主被性侵後本想低調解決，與莊男相約工作室談判，卻意外遭到二度性侵，使得身心受創，於2023年向新北地檢署提出告訴。
Gino被控性侵後，於服刑期間，二度遭檢方起訴。一審開庭時，Gino僅承認當天有與女直播主餐敘，卻否認有拜訪女直播主的住處。全案因證據不足，一審判決無罪，檢方再度上訴，高等法院於今（19）日宣判駁回上訴，仍判處無罪。
※【NOWnews 今日新聞
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