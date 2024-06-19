昔日清寒低收入戶　如今將成中職最高薪！張育成靠棒球逆轉人生　

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張育成出身臺東縣東河鄉，家中有五個兄弟分別是大哥張進德、二哥張承駿、四弟張育凡、五弟張偉聖，張育成排行第三，張育成小時候爸爸罹患肝病，無法工作導致家境清寒，家中五個兄弟從小就打棒球，二哥張承駿在國小時曾接受電視台訪問，也坦言打棒球的目的就是為了要打進職棒，改善家中環境。
張家五兄弟中，大哥張進德和張育成在高中畢業後分別和匹茲堡海盜和克里夫蘭印地安人簽約，開啟旅外之路，二哥張承駿和五弟張偉聖成功打進職棒，四弟張育凡在升上國中後就沒有再繼續打棒球，張家也靠著打進職棒的4人，成功扭轉家境。
如今張育成將放棄大聯盟夢想，回到台灣加盟中華職棒，富邦悍將將開出複數年合約，將開出月薪150萬到200萬台幣之間的薪水，加上激勵獎金，總值上看7000萬到8000萬台幣網羅張育成，若網羅成功，張育成將成為中職史上最高薪球員，從低收入戶到中職最高薪球員，張育成的故事也成為許多和他有同樣處境的小球員最佳的範本。
張育成小檔案：
綽號別稱：國防部長
出生日期：1995年08月18日（28歲）
身高體重：185公分 81公斤
投打習慣：右投右打
守備位置：內野手
出生地點：中華民國臺灣省台東縣東河鄉
所屬族裔：阿美族
職棒選秀：2013年美國職棒克里夫蘭印地安人隊自由契約
簽約金額：50萬美金（約1642萬新台幣、印地安人隊時期）
親屬關係：已婚、配偶李家綾、育有一子一女、五兄弟中排行老三；張進德、張承駿的胞弟，張育凡、張偉聖的胞兄。
蔡維凡的表哥、張志強、林嘉玟的侄子、與李凱威有親戚關係。
英文譯名：Yu-Cheng Chang（登錄名：Yu Chang）
經歷：
台東縣泰源國小少棒隊
台東縣泰源國中青少棒隊
台中市台中高農青棒隊
美國職棒克里夫蘭印地安人隊→克里夫蘭守護者隊（小聯盟～大聯盟，2013年～2022年）
美國職棒匹茲堡海盜隊（大聯盟，2022年）
美國職棒坦帕灣光芒隊（大聯盟，2022年）
美國職棒波士頓紅襪隊（小聯盟～大聯盟，2022年～2023年）
美國職棒坦帕灣光芒隊（小聯盟，2024年～）