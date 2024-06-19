青鳥吃牛排卻給老人發饅頭？郭正亮憂藍軍號召力仍輸民進黨
上個月由公民團體號召的青鳥運動有許多民眾響應，現場甚至發放免費牛排、豆干等等物資，讓許多年輕人紛紛被吸引前往現場。日前民進黨來到桃園下鄉宣講，卻只發了饅頭，引起爭議。另外今（19）日因國會改革案將要進行覆議，民團又再次號召青鳥上街頭，進行為期三天的活動。對此前立委郭正亮表示，國民黨還是不可以小看民進黨。
記者莊蕙如／台北報導
國民黨日前也號召支持者以「藍鷹戰青鳥」的口號到立法院聲援。對此，前立委郭正亮提醒，國民黨不可小覷民進黨，認為民進黨已準備好持續對抗至釋憲結果出爐，但現在看不到國民黨對這些狀況有準備好超前部署。
郭正亮直言，「面對民進黨就好像面對一隻訓練有素、擅長戰略計畫的軍隊，黨主席賴清德就是一隻鬥雞，但問題就在於國民黨主席朱立倫不像鬥雞也不像母雞。」
郭正亮指出，民進黨的策略和準備程度顯示了其對於政治鬥爭的高度重視和精心布局。反觀國民黨，郭正亮對於國民黨目前的準備程度表示擔憂，認為國民黨應該對可能發生的情況進行超前部署，以免在釋憲結果出來之前被動應對。
郭正亮分析了民進黨代表性人物的選擇與戰略意義，指出黃捷、沈伯洋和王義川分別代表了民進黨中不同的價值觀和戰略方向，這些人能討賴清德喜歡，黃捷代表年輕、沈伯洋代表麥卡錫主義，敢扣帽子、王義川敢講，這沒辦法，因為「今上」喜歡，但整個黨已經建構出一個戰隊，其他立委也都不是重點。