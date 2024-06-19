百萬YouTuber與親妹「喇舌」畫面曝光！粉絲無法接受：寒毛直豎

64歲齊秦吃鐵板燒？路人嘆歲月不饒人　萬人打臉：那是舞棍阿伯

▲台灣網友聲稱吃鐵板燒遇到齊秦，被上萬人打臉，「那是舞棍阿伯」。（圖／齊秦微博）
▲台灣網友聲稱吃鐵板燒遇到齊秦，被上萬人打臉，「那是舞棍阿伯」。（圖／齊秦微博）

記者楊穎軒／綜合報導

齊秦叱吒樂壇超過40年，唱紅〈大約在冬季〉、〈不讓我的眼淚陪我過夜〉等金曲，除了輝煌的音樂成就，最為人津津樂道的就是與王祖賢的一段情，64歲齊秦目前和小24歲嫩妻孫麗雅結縭14年，生活過得幸福。日前有民眾發文，透露吃飯時遇到齊秦本人，並附上照片，感嘆巨星盡顯老態，不過隨即遭網友打臉：「這是舞棍阿伯！」

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一名網友在臉書分享偷拍照，可見一位留著蓬鬆長捲髮的中年男子，穿黑色西裝外套，內搭白色T恤，坐在鐵板燒座位上，看似準備用餐，配文寫下：「剛才吃飯遇到齊秦，感嘆歲月不饒人！」似乎對於才60歲出頭的齊秦，臉部和脖子爬滿皺紋，訝異老化之快速，感到不勝唏噓。

▲網友聲稱吃飯巧遇歌手齊秦，但男子其實是藝人舞棍阿伯。（圖／霧裡看花臉書）
▲網友聲稱吃飯巧遇歌手齊秦，但男子其實是藝人舞棍阿伯。（圖／霧裡看花臉書）
貼文一出，吸引1.7萬人按讚、留言破千條，網友糾正原PO根本認錯人，「拜託！這是舞棍阿伯好嗎」、「分明舞棍阿伯，硬扯齊秦」、「哩喜幾勒恰查某～」、「明明就是舞棍阿伯」、「舞棍阿伯，好想知道他的頭髮是不是真的」、「唯一像的只有早期的齊秦頭...」、「指鹿為馬！」

77歲舞蹈老師、藝人舞棍阿伯（本名葉復台）從小跟著母親學跳舞，舞齡至少50年，擅長國標舞，2010年5月，葉復台在地方電視台節目中表演歌舞，影片被網友上傳至YouTube頻道爆紅，各大製作人爭相邀約上節目，葉復台極具喜感和時代感的舞風及演出方式，深受觀眾喜愛，封他為「舞棍阿伯」，而他走紅後共發行3張專輯，歌曲〈熱舞恰恰〉紅極一時。

▲王祖賢（左）、齊秦有緣無分。（圖／翻攝自微博）
▲▼王祖賢（上圖左）、齊秦有緣無分，他最後娶四川姑娘孫麗雅（下圖左）。（圖／微博）
▲齊秦（後）相當呵護、疼愛孫麗雅。（圖／翻攝自微博）

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