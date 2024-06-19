影／慶祝泰國成東南亞通過同婚法第一國！前進黨前黨魁皮塔發聲了
繼台灣和尼泊爾後，泰國在昨（18日）正式成為亞洲第三個通過同婚法案的國家，獲得執政黨和民眾的熱烈支持。同婚法案曾是國會最大黨前進黨（Move Forward Party）最大的政見之一，曾獲得最多支持度的前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）面對法案順利通過，接受媒體採訪時也感到十分感動。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《CNN》，泰國參議院在昨（18日）下午針對《民事和商事法》修正法案進行三讀投票，並以130票贊成、4票反對、18票棄權通過該法案修正，已準備移交給泰王簽字，泰王簽字的120天後法案便會立即生效，這意味著泰國將在今年成為東南亞第一個通過同婚法案的國家。
2019年台灣成為亞洲第一個同婚法案通過的國家，而尼泊爾則在2023年通過同婚法案，如今泰國在2024年通過同婚法案，可說是亞洲LGBTQ族群權益的一大進步。泰國民眾沈浸於法案通過的喜悅之中，大街小巷都可看到拿著彩虹旗的遊行隊伍。
獲得最多泰國民眾支持但最終因政治鬥爭而無緣總理大位的前進黨前黨魁皮塔也在法案通過後接受採訪，他說：「泰國成為東南亞第一個通過同婚法案的國家，也證明了愛情在泰國是不分性別和性傾向，與此同時我想這也證明了『改變』在這個國家是可行的。」
泰國眾議院3月底通過歷史性的法律修正草案，修改民事和商事法（Civil and Commercial Code）草案，讓同性伴侶在減稅、幫伴侶簽急救同意書、繼承伴侶的遺產及領養小孩上，可享有和異性戀婚姻一樣的權利。而6月18日該修正草案交由參議院審議和投票，也獲得壓倒性地支持，讓這項法案終於順利過關。