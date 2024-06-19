不合理！陳美鳳下個月滿68歲 「真實膚況」粉絲驚：是30歲吧
「最美歐巴桑」陳美鳳7月1日將滿68歲，昨（18）日她進棚錄製民視《美鳳有約》時，藝人高欣欣、兵家綺及三鐵女神段慧琳一起在節目的尾聲，突然現場響起生日快樂歌，正當她好奇看是誰的生日時，發現工作人員舉著有她Q版頭像的生日祝賀詞，讓她直呼真的被大家的「超前部署」給驚喜到。
記者李欣容／台北報導
陳美鳳樂收鳳凰經紀公司準備的巨大巧克力捧花，象徵萬事都168順順順，也讓她期待桃花事業也都一路順。三鐵女神段慧琳則說自己簡直是吃了幸運星，2023年的慶生也是她來錄節目，今年2024年大家的超前部署，她竟然也跟到了，演藝圈的姐妹淘高欣欣跟兵家綺表示真的太有福氣，可以在節目中沾沾陳美鳳的生日喜氣，高欣欣笑說雖然陳美鳳是7月1日才生日，但身為鳳凰的大家長，慶生一個月是很正常的。
近期忙著準備馬來西亞演唱會的陳美鳳，表示為了多年後再度登台演唱，真的絞盡腦汁，無非就是希望可以帶給觀眾值回票價的感受，所以這期間不斷地跟工作人員討論，就是結合這幾年在台灣的表演經驗再加工進階，她說最感謝還是一路支持她的粉絲，聽說門票已售完，接下來就等著她到當地進行演唱以及生日的小旅行。