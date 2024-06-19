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博愛座4件爭議連環爆！70歲嬤金句狂噴老人　眾朝聖驚：一針見血

▲台灣大眾運輸「博愛座」爭議不間斷，近期短短一週就有4件在捷運以及公車上「博愛座爭議」。（圖/NOWnews資料照）
▲台灣大眾運輸「博愛座」爭議不間斷，近期短短一週就有4件在捷運以及公車上「博愛座爭議」。（圖/NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣大眾運輸「博愛座」爭議不間斷，日前才剛有上班族因為上班12小時太累，坐在博愛座上被逼讓座，導致情緒失控撞柱流血。沒想到事件才過沒幾天，竟然又分別在捷運以及公車上連續發生3起「爭搶博愛座」的事件，讓各界相當傻眼，也讓「博愛座存廢問題」又再次被熱烈討論。對此，就有網友翻出過去一位70歲阿嬤接受街訪時，就已經以清楚的邏輯支持廢除博愛座，如今影片有被翻出在社群瘋傳。

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日前才剛有OL上班12小時搭車被逼讓出博愛座事件，沒想到這幾天連續又發生3起同樣的事件，分別兩起在捷運，一起在公車，其中最誇張是一名老人要求讓位不成，不僅在車香內跟其他乘客對嗆之外，甚至最後出手甩坐在博愛座的乘客巴掌，讓許多同車廂的民眾看不下去，直呼：「你真的很丟臉！」

▲75歲王姓老翁（藍衣）搭乘松山新店線前往中正紀念堂站，發現29歲尹男坐在博愛座上，要求對方讓座給自己，尹男腹部不舒服拒絕，王姓老翁不滿朝他大罵「沒教養」。（圖／翻攝畫面）
▲日前75歲王姓老翁搭捷運發現29歲尹男坐在博愛座上，要求對方讓座給自己，尹男腹部不舒服拒絕，王姓老翁不滿朝他大罵「沒教養」甚至動手甩巴掌。（圖／翻攝畫面）
博愛座到底該不該廢除？70歲阿嬤言論被挖出讚爆

然而也因為近日博愛座事件發生實在太頻繁，不少人要求博愛座應該廢除才能免於這些爭議，有網友挖出過去一名70歲阿嬤被街訪時，她就直接霸氣回應對博愛座真實想法：「不是老人家就可以坐，是有需要的人坐，有的老人家身體還很健康，為什麼要讓她坐，不要倚老賣老，我也是70歲了，可是我不覺得需要讓。」

至於博愛座是否該廢除？70歲嬤表示：「你要我講實在的嗎？廢了，讓一些老不死的在那邊張牙舞爪，他們把博愛座的定義弄得太狹隘了，年輕人上班、下班坐公車捷運，靠那個時間休息，現在又有老人津貼給付，不買票還要人家讓位子給你們坐，不是我對老人家有意見，我也是老人家，不要把老人看得太有意義。」

事實上，該片段就是Youtube節目《街頭大聲公》去年在作家李昂因為年輕人不讓座問題討論時，所採訪到的一位銀髮族，如今博愛座爭議連環爆出4起，讓該影片又被剪成精華在社群瘋傳，不少網友朝聖紛紛回應「阿嬤說得很好啊！倚老賣老真的太差勁了」、「真的是狠角色，句句都屬實，句句都真實」、「有料的阿嬤！這不讚不行」、「好幾句戳到盲點，她自己也是老人，所以超一針見血的！」


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