博愛座4件爭議連環爆！70歲嬤金句狂噴老人　眾朝聖驚：一針見血

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博愛座到底該不該廢除？70歲阿嬤言論被挖出讚爆
然而也因為近日博愛座事件發生實在太頻繁，不少人要求博愛座應該廢除才能免於這些爭議，有網友挖出過去一名70歲阿嬤被街訪時，她就直接霸氣回應對博愛座真實想法：「不是老人家就可以坐，是有需要的人坐，有的老人家身體還很健康，為什麼要讓她坐，不要倚老賣老，我也是70歲了，可是我不覺得需要讓。」
至於博愛座是否該廢除？70歲嬤表示：「你要我講實在的嗎？廢了，讓一些老不死的在那邊張牙舞爪，他們把博愛座的定義弄得太狹隘了，年輕人上班、下班坐公車捷運，靠那個時間休息，現在又有老人津貼給付，不買票還要人家讓位子給你們坐，不是我對老人家有意見，我也是老人家，不要把老人看得太有意義。」
事實上，該片段就是Youtube節目《街頭大聲公》去年在作家李昂因為年輕人不讓座問題討論時，所採訪到的一位銀髮族，如今博愛座爭議連環爆出4起，讓該影片又被剪成精華在社群瘋傳，不少網友朝聖紛紛回應「阿嬤說得很好啊！倚老賣老真的太差勁了」、「真的是狠角色，句句都屬實，句句都真實」、「有料的阿嬤！這不讚不行」、「好幾句戳到盲點，她自己也是老人，所以超一針見血的！」
@edison__cdt大家覺得博愛座有需要嗎⁉️ 70歲大姐告訴你💯💯💯 #博愛座 #捷運 #台北捷運 #台北市 #台北美食 #公車#生活vlog #三觀 #三觀正 #三觀超正 #三觀最正的話 #老人 #年輕人 #青春 #mrt #輕軌 #輕軌捷運 #機捷 #我要上推薦 #推薦 #推薦叫我 #推 #推荐 #超 #超棒 #棒 #人話 #媽媽 #當我媽媽 #當你孫子
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