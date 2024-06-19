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陳曉被爆「去年底提離婚」！離家換手機封鎖陳妍希　願意淨身出戶

▲大陸狗仔爆料陳曉（右）去年底提出離婚，甚至離家換了手機還封鎖陳妍希。（圖／微博）
▲大陸狗仔爆料陳曉（右）去年底提出離婚，甚至離家換了手機還封鎖陳妍希。（圖／微博）

記者薛羽彤／綜合報導

41歲女星陳妍希2016年嫁給36歲大陸演員陳曉，婚後育有一子。結婚8年，大陸狗仔突爆料「陳曉陳妍希婚姻去年就破裂了，目前陳曉一心想離婚。」稍早狗仔開直播說明，他接獲消息，去年底陳曉提出離婚沒說明原因，此後再也沒回過家，還封鎖陳妍希、換了手機號碼。《NOWnews今日新聞》詢問陳妍希、陳曉經紀人，目前未取得雙方回應。

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大陸狗仔「推理君江小宴」早上預告下午1點開直播，爆料陳曉與陳妍希婚姻破裂內幕，他表示，去年底接獲知情人士爆料，陳曉向陳妍希提出離婚，並未說明原因，還說自己可以淨身出戶，此後他再也沒回過家，甚至封鎖陳妍希，還換了手機號碼，陳妍希只能透過工作人員或共同朋友聯絡陳曉，狗仔表示陳妍希這段時間以來備受折磨。

▲大陸狗仔拍到陳曉和陳妍希私人行程，果然夫妻都沒同框。（圖／百度直播）
▲大陸狗仔拍到陳曉和陳妍希私人行程，果然夫妻都沒同框。（圖／百度直播）
「推理君江小宴」表示，接獲爆料後，他持續關注這對夫妻的動態，4月他拍到陳妍希獨自帶著兒子上學，不見陳曉，陳妍希臉上多了幾分愁容；6月狗仔拍到陳曉喝醉，由兩位工作人員扶上車。「推理君江小宴」表示這半年來都是拍到他們各自行動，自從他接獲爆料後，果然沒再拍到夫妻倆同框，網路上也沒有互動，增加婚變傳聞的真實性，判定兩人婚姻極有可能出現狀況。

▲陳妍希在每年陳曉生日當天，都會貼出合照祝福。（圖／陳妍希微博）
▲陳妍希（右）和陳曉在社群上許久沒互動。（圖／陳妍希微博）
▲大陸狗仔自稱接獲知情人士爆料，陳妍希和陳曉婚姻出現危機。（圖／百度直播）
▲大陸狗仔自稱接獲知情人士爆料，陳妍希和陳曉婚姻出現危機。（圖／百度直播）
事實上，陳曉和陳妍希的姐弟戀被唱衰多年，這也不是兩人首次被傳婚變，陳曉曾一度對外回應「別整那些沒用的」，認為不需要解釋，也表示夫妻倆有共識，所有關於他們婚變的傳聞，一律「躺平」不說。

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