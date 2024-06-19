中市反濫權、護民主街頭宣講　呼籲支持覆議案

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江肇國表示，立法院通過的法案並不是真正的國會改革，而是違法的過程，也因此行政院提出覆議案，自今天起至週五立法院內將針對覆議案進行討論。他呼籲，立委應拿出道德勇氣，重視民意拒絕黨意，並對覆議案投下同意票，找回台灣真正的民主。
江肇國也說，針對各選區罷免聲量四起，他相信民眾都會全力關注這些立法委員在立法院的表現。尤其今天與民眾一起站出來，就是要再次提醒這些立委一定要正視民意，之前這些立委在立法院的所作所為已引起民眾的憤怒，是不被民眾所接受的。他強調，民眾希望讓台灣的憲政回到正軌，人民也都在看各立委的表現，如果在覆議案上再次違背民意，未來勢必再遭受民眾的反撲。
黃守達指出，今三位議員和民眾一起站出來，就是希望市民一起來關注覆議案的推動，呼籲市民朋友一起要求自己選區的立法委員投下同意票，擋下國會濫權法案。他認為，這部法案的通過是多數暴力的展現，若覆議案的失敗將使立法院的擴權行為常態化。他強調，如果要有一個憲政民主的台灣，就必須在這次的覆議案中擋下這個國會濫權法案。
陳雅惠說，接下來三天是非常重要的時刻，今天帶領民眾一起站路口，就是希望展現民意給自己選區的立法委員看，希望在立法院的立法委員能看到民眾贊同覆議案的決心。她也請各民眾回家後一人一通電話，打給自己選區的立法委員，告訴他們最新的民意。