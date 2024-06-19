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台灣馬路「超大缺點」抓包！日本老早就神解　眾人全羨慕：該跟上

▲台灣一直以來交通問題非常多，除了近幾年熱議的「行人地獄」之外，也還有一些號誌、標線設計上還有進步的空間。（圖/NOWnews資料照）
▲台灣一直以來交通問題非常多，除了近幾年熱議的「行人地獄」之外，也還有一些號誌、標線設計上還有進步的空間。（圖/NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣一直以來交通問題非常多，除了近幾年熱議的「行人地獄」之外，也還有一些號誌、標線設計上還有進步的空間。而近日節目主持人錢毅Money就在臉書討論「台灣需要偏心式左轉道嗎？因為日本老早就已經使用這樣的道路標誌」結果貼文引起廣大迴響，不少用路人都非常羨慕日本，希望台灣可以趕快跟上。

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主持人錢毅Money在臉書上貼文表示「有朋友問『台灣需要像是日本普及的偏心式左轉道嗎』？因為台灣開直行車道，常常就會開成左轉專用道，要回到直行車道你還需要勇氣和運氣，有可能科技執法或魔人會讓你付出代價。」

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▲在日本有所謂「偏心式左轉道」的設計，而台灣則比較多是單純左轉道，常常內側車道開一開莫名就變左轉道，讓駕駛很頭痛。（圖/錢毅Money臉書）
不少網友紛紛回應「台灣的左轉道真的跟鬼一樣，有的到了路口才有標示，然後你又要鬼之神切出去」「最鳥的是到路口前幾公尺才給你畫標誌的，要反應都已經來不及了」、「台灣能把標示跟標線處理好就能解決至少一半的問題了....」、「真的要快點跟上日本啦」、「道路設計落後數十年.....這種東西真的是早該有了，整天塞車不是沒原因。」

什麼是「偏心式左轉道」？跟台灣左轉道有什麼差別

事實上，所謂的「偏心式左轉道」就是「透過標線和槽化線導引進入專屬左轉車道」的一種道路安全設計，也就是說，當左轉車輛接近路口時，就會有號誌來引導駕駛開始進入左轉車道，並不會擋到後方的直行車，目前日本幾乎都是這種「偏心式左轉道」

但台灣目前多數路口並沒有該設計，因此台灣駕駛人就會發現，本來自己開在內側車道穩穩前行，結果突然到路口時，發現內側車道已經變成「左轉車道」，自己尷尬外，面對右邊的直行車輛一台一台過，還要冒風險打方向燈切回直行道。

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▲台灣也有推廣「偏心式左轉道」，只不過目前無法全面化，僅針對大車流量、較大路口才開放。（圖/議員陳俞融提供）
「偏心式左轉道」有效降低碰撞車禍！台灣改造困難點曝光

而這種「偏心式左轉道」除了可以有效的改善塞車，疏通車輛之外，同時也會有效的降低「誤闖左轉車道又切回來直線車道」的碰撞事故，畢竟有在開車的民眾應該都有遇過類似的事情，不管是自己誤闖還是別人馬上要往外切回直線車道，其實都非常危險。

台灣並不是全然沒有這種「偏心式左轉道」，像是桃園、台中、台南、高雄等多縣市，都開始推動該道路設計，主要會設置在車流量多、較大路口才開放偏心式左轉車道。由於台灣許多道路沒有日本那麼寬廣，所以很多地方雖然車流多，但是只有兩線道或者有分隔島的路段，若想要改造成有「偏心式左轉道」的設計，實屬有些困難，只能希望未來台灣道路設計越來越好囉！

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▲台灣有不少道路都是內側車道本來是直行的狀況，突然變成左轉道，讓內側車道要直行的駕駛又要切出。（圖/Google map）

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