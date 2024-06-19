新北市長民調李四川最強！蔣萬安唱「這首歌」留人 全場笑翻
新北市長侯友宜即將於2026年交棒，外界都相當關注國民黨將派誰參戰。最新一份國民黨內民調顯示，台北市副市長李四川支持度高達37.26%，是現階段國民黨潛在候選人中最高的一位。對此，台北市長蔣萬安今（19）日受訪時，則唱起五月天的歌曲「擁抱」，表示會「抱緊李四川」，還喊話「愛我別走」。
記者王德蓉／綜合報導
據傳國民黨內最新民調顯示，新北市長選舉，台北市副市長李四川李四川支持度高達37.26%，藍委洪孟楷居次，支持度為14%，而侯友宜屬意的接班人新北市副市長劉和然，只得到5.14%市民的青睞。若選戰出現三腳督，民眾黨團總召黃國昌參戰，李四川的勝算機會仍最高，不管對上鄭文燦、蘇巧慧、林右昌，支持度均有33到35%的水準，與鄭文燦打成平手，小勝蘇巧慧約2個百分點，大贏林右昌10個百分點，黃國昌支持度則被壓縮到僅剩13%左右。
蔣萬安19日出席北投區里長座談會，被問到李四川獲如此高的支持度，「要持續萬安緊抱？還是要放手？」蔣萬安毫不猶豫回答「萬安緊抱」，隨後還唱起知名樂團五月天的歌曲「溫柔」，表示會緊握、抱緊李四川，甚至喊話李四川「愛我別走」，讓現場人士全都笑翻。