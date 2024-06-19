大學生心中暑期夢幻實習企業 長榮集團連3年奪冠、台積電只排第4
暑假即將到來，有不少學生想趁放假期間打工賺錢，提前體驗進入職場工作氛圍。有求職網調查指出，有95%大學生有計畫暑假打工，除了短期打工外，有不少人尋求「企業實習」機會，其中有48%大學生有際會參加暑期實習，平均期盼獲得16565元實習津貼。至於心中「夢幻暑期實習企業」則是由長榮集團、台灣高鐵、華航為前3名，其中，長榮集團已經連續3年獲得冠軍。
記者魏妤庭／台北報導
根據yes123求職網調查，有47.7%的大學生表示，今年「有計劃」參加暑期實習，比例略高於去年的46.6%。此外，平均期盼獲得16565元的實習津貼。同時，調查也發現，對「暑期實習」這件事，企業是否需要「支付薪酬」給學生，有69%大學生認為「需要支付薪酬」但也有20%認為「若有算學分，就無需支付薪酬」，另有10%認為「不論有無算學分，都無需支付薪酬」。
至於大學生自己心中的「夢幻暑期實習企業」，在可複選狀況下，前3名分別是長榮集團34%、台灣高鐵33%、中華航空32%，而晶圓代工龍頭台積電31%則排到第4，華碩30%排到第5名。其他「夢幻暑假實習單位」分別是鴻海29%、中華電信27%、星宇航空26%、聯發科25%、新光三越24%。
若有計畫參與暑期實習，可複選狀況下，學生最在乎「累積社會歷練（70%）」、「實習內容與學校所學有關（58%）」、「對未來履歷有加分作用（53%）」、「有提前卡位工作的機會（41%）」。實習過程則最擔心「實習內容太低階，學不到東西（57%）」，「被當作低薪勞力使喚(53.2%)」，「放牛吃草，沒有人指導或帶領」(46.3%)，以及「實習內容與面試時所講的有出入」(35.7%)、「說好會給薪，結果少給或沒給」(32.8%)。