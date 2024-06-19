粉領族右胸摸到0.5公分纖維囊腫！半年後長大8倍成「最惡乳癌」
近日關於「博愛座」的議題吵得火熱，台灣夯劇《不夠善良的我們》中催淚一幕，正是女主之一Rebecca被宣告罹患乳癌後，身體不適坐在捷運「博愛座」，卻遭人責罵逼讓座，讓她崩潰拿出紙寫上「我是乳癌患者」，這一幕看哭不少人，同時也反映出乳癌患者的困境。國內女性平均每34分鐘就有一人罹患乳癌，有位粉領族原本右胸僅為0.5公分纖維囊腫，不料，不到半年再檢查就被確診為「最惡乳癌」三陰性乳癌，腫瘤變成4.2公分，在自費「免疫藥物」的治療下，手術時腫瘤明顯縮小，她感嘆：「如果一開始就使用免疫藥物，手術腫瘤可能縮得更小，抗癌路上也少些折磨。」
記者周淑萍/綜合報導
根據最新統計，國內女性平均每34分鐘就有一人罹患乳癌，「我們每個人都可能是Rebecca」。33歲的粉領族陳小姐，兩年前洗澡時意外摸到右胸有異物感，就醫檢查後初步評估為0.5公分纖維囊腫，持續追蹤不到半年，竟檢查確診為早期高風險「三陰性乳癌」，腫瘤已長至4.2公分，整整大了8倍，在抗癌初期先用健保傳統化療，但成效不如預期，在醫師建議下，增加自費使用免疫藥物，手術時腫瘤明顯縮小至2.2公分，術後持續使用免疫藥物。她強調，如果一開始就使用「免疫藥物」，手術腫瘤可能縮得更小，抗癌路上也少些折磨。
在各種乳癌亞型中「三陰性乳癌」存活率較差、復發較早、容易轉移至肺腦等器官，因此常被形容為「最惡乳癌」。特別是年輕型乳癌病友，經常面臨「1低2高3難」的煩惱，較低經濟基礎，陷入較高的復發與轉移風險中，導致生活、事業與愛情困難。
國內乳癌死亡率趨勢未見明顯下降，解決方法除了定期篩檢、早期發現之外，對於復發風險高、治療選擇少的早期三陰性乳癌病友，呼籲健保應加速趕上歐美治療指引，及早提供給早期病人合適的術前與術後免疫藥物輔助治療選擇。
相較於歐美乳癌死亡率自30多年前出現下降趨勢，台灣乳癌死亡率卻未明顯下降，台灣乳房醫學會陳守棟理事長表示，可能原因之一與藥物有關，國內乳癌手術前後的輔助治療用藥，健保給付仍未跟上歐美醫學會的治療建議。因此，若要降低乳癌死亡率，除了篩檢發現早期乳癌，提供可能合適的治療選項、健保給付加速接軌國際治療指引，也都是關鍵之一。
三陰性乳癌手術後1至3年是復發高峰期，中國醫藥大學附設醫院乳房外科劉良智教授指出，為了預防復發，早期三陰性乳癌病友過去僅有化療可用，治療面臨瓶頸。特別是腫瘤介於1-2公分且合併淋巴轉移、或是腫瘤大於2公分的「早期高風險三陰性乳癌」，復發風險高，亟需更有效的治療選擇。陳守棟理事長指出，早期三陰性乳癌目前僅有免疫治療可用，術前輔助治療有助於減少手術切除乳房與腋下淋巴的範圍。