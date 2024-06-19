伊斯蘭聖城麥加飆50°C高溫！逾550朝聖者熱死 官方建議3件事
伊斯蘭一年一度的聖地麥加朝聖活動，吸引各地大批穆斯林前往朝聖，不過，由於麥加位於沙漠氣候炎熱，連日高溫飆破攝氏50度，有外媒指出，今年的朝聖活動已經造成至少550位朝聖者因天氣酷熱而喪生。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，兩位沙烏地阿拉伯官員向《法新社》透露，今年朝聖活動已造成至少550位朝聖者喪生，死者中至少有323人是來自埃及的朝聖者，其中大多數死於與高溫有關的症狀，另外有至少60位來自約旦的朝聖者死亡。
不過，沙烏地阿拉伯當局表示，有超過2000位朝聖者因酷暑高溫需要接受治療，但並未說明因高溫而死的具體人數。
由於全球氣候變遷，麥加當地氣溫正以每10年增加0.4°C的速度上升，高溫讓朝聖活動顯得越來越艱難。當地官員建議朝聖者在一天中最熱的時候使用雨傘、多喝水並避免曝曬在陽光下，但是為了進行儀式，許多時候朝聖者必須於白天在戶外待上數小時。
穆斯林「五功」：狀況允許的穆斯林一生至少必須去麥加朝聖一次
「五功」是指穆斯林須遵守的5項基本原則，為「念、禮、齋、課、朝」。念是指誦念証詞；禮為禮拜，每天穆斯林要做五次禮拜；齋為齋戒，在齋戒月，不可在日出到日落之間進食；課為天課，主要為用以救濟貧苦的捐獻施捨；朝即朝覲，有能力且狀況允許的穆斯林，一生至少須前往麥加朝聖一次。