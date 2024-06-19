朱立倫將親征下鄉宣講！再酸賴清德就職滿月「只想鬥垮在野黨」
國會改革法案覆議案本週五展開記名表決，國民黨從上週開始，在全台啟動百場「國會改革說明會」，下鄉與支持者溝通，國民黨主席朱立倫今（19）日也預告，本週末將「親征」說明會，更狠批總統賴清德就職滿一個月，「只看到如同鬥雞一樣的民進黨主席」，想要鬥垮在野黨。
記者林怡昕／台北報導
朱立倫今天在中常會上提及，上週末國民黨在台南開始舉辦百場「國會改革說明會」，這個週末，週六在台北、新北，週日在高雄、下午在嘉義縣市舉辦說明會，自己都會親自參加，各地現在也已經展開百場說明會，盼讓所有民眾了解，推動國會改革、反廢死、免巴氏量表、財劃法、核電延役以及地方建設，每項都是以民眾角度出發。
朱立倫也說，今天是6月20日，也是賴清德就職滿一個月的日子，這個月大家最大的感受，就是全民總統不見了，「只看到如同鬥雞一樣的民進黨主席」，用「對抗、鬥」，想要鬥垮在野黨，想要跟全民來鬥，這不是台灣之福，「賴清德總統權力的傲慢，往往會使得一些領導者失去擔任總統該有的格局，意識形態的綁架，會讓很多對全民有利的法案，沒有辦法順利通過。」
朱立倫呼籲賴清德，放下意識形態，放下權力的傲慢，好好為台灣、中華民國來打拼，是國民黨衷心的期盼，520到620做不到，620開始還有機會，為了台灣、中華民國努力。