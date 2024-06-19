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兩樣情！富邦媒每股配發15.3元　網家仍虧損喊「再擴張不裁員」

▲網家PChome去年度每股虧損5.01元，今年首季虧損已有改善，董事長詹宏志對市場仍保持信心，指出PChome不會停止擴張，這2年也不會裁員。（資料來源／PChome提供）
▲網家PChome去年度每股虧損5.01元，今年首季虧損已有改善，董事長詹宏志對市場仍保持信心，指出PChome不會停止擴張，這2年也不會裁員。（資料來源／PChome提供）

記者許家禎／台北報導

富邦媒momo與網家PChome今（19）日同步舉行股東會，但呈現兩樣情！富邦媒因去（2023）年度獲利不錯，今日通過每股配發15.3元，董事長蔡明忠表示，雖然大環境仍充滿不確定性，但台灣線上購物仍有很大的成長空間，期待變成多元化科技電商。而網家PChome去年度每股虧損5.01元，今年首季虧損已有改善，每股淨虧損0.54元，董事長詹宏志對市場仍保持信心，表示子公司進行重組已看見成效，PChome不會停止擴張，這2年也不會裁員。

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momo富邦媒今日股東會通過財務決算表冊及去年度盈餘分配案，決議通過每股配發15.3元，包含提列現金股利約35.5億元，每股配發現金股利14.8元，並自資本公積轉增資配股每股0.5元，每股現金股利配發率達98.01%。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、電視購物及型錄，2023年合併營收新台幣1,092.4億元，年增5.6%。營業利益為43.8億元，營業利益率4.0%，全年歸屬於母公司業主稅後純益達36.3億元，每股盈餘（EPS）15.10，年增5.7%，還原一次性損益每股盈餘年增率則為8.9%，獲利創新高。

面對市場的競爭挑戰，momo於今年推出全新「mo店+」營運模式，截至今年五月，「mo店+」招募的店家數已突破3,000家廠商，除了成熟的金流與物流的支援外，momo輔以成熟數據行銷工具，加上「momo Ads」零售媒體廣告強勢助攻，及「直播串流」服務的展開，以協助優質店家快速嶄露頭角。

展望未來，董事長蔡明忠認為，台灣線上購物占整體零售市場約12%，相較於美韓的20%，台灣市場還有很大的成長空間，但他也提到大環境仍充滿不確定性，即便如此momo購物擘劃三大企業引擎，包括「零售媒體廣告平台」、「主題式直播間」以及「mo店+」，來強化競爭力，期待下階段變成多元化科技電商。

無獨有偶，網家PChome今日同樣召開股東會，董事長詹宏志指出，受到市場激烈競爭、倉儲成本及3C產品銷售不振，公司2023年度每股虧損5.01元，今年第一季虧損已有改善，每股淨虧損0.54元，且估業績逐季好轉，目前的618活動相較去年同期實現了雙位數的銷售增長、帶動不少營運動能。

詹宏志坦言對PChome網家市值被低估感到遺憾，但仍對市場保持信心。他表示，公司自前年起對子公司進行重組，到現在已經看見成效，他指出電商是規模經濟，PChome不會停止擴張，短期內網家只要在毛利可維持的狀況下就會擴大規模，他也強調，PChome這2年沒有任何裁員計畫。

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