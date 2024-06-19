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世代交替！台鐵R200型柴電機車今首航　千名鐵道迷爭睹　

▲台鐵公司全新R200型柴電機車經過1年嚴格測試與調整，於今（19）日正式投入營運。（圖／台鐵提供）
▲台鐵公司全新R200型柴電機車經過1年嚴格測試與調整，於今（19）日正式投入營運。（圖／台鐵提供）

記者許若茵／台北報導

台鐵公司全新R200型柴電機車經過1年嚴格測試與調整，於今（19）日正式投入營運，並於花蓮站及加祿站辦理首航活動，預期34輛新車陸續上線營運後，將可大幅提高貨運運輸安全及效率，降低運輸成本，增加貨商的滿意度及可用度。

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台鐵說明，首航活動主場地位於花蓮車站貨場，首先由台鐵機務處介紹R200型機車諸元性能，接著在貴賓致詞後進行世代交替儀式，由現場停放台鐵現役各式柴電機車共同迎接R200的到來。

台鐵表示，現役機車中R20型早年是牽引客車的主力車型，後來也運用於支線牽引客車；R150型因牽引力較大，因此多用於牽引貨物列車，也可支援牽引客車業務；而2輛R180(R190)型則以重聯方式展示，現役機車同時發動引擎，為今天的主角R200暖場。

隨後R200牽引8輛由低到高排列的貨車與守車，分別裝載大理石、軍用卡車、以及貨櫃進場，展現台鐵公司各種不同的貨運型態。此時現場嘉賓與加祿站副場即時連線，同時進行搖鈴出發的啟航儀式，當所有來賓目送R200首航貨列編組消失在遠方時，回頭又迎來了一陣驚喜與歡呼，4輛全新R200型柴電機車亮麗出現在眼前，滿足所有來賓觀賞新車風姿的期待，並盡興地合影留念。


在屏東的加祿站副場同步進行另一組R200首航，牽引35防空快砲連的平車編組，顯示軍運不但是加祿站的重點業務，也是R200的強項，未來R200將可大幅強化鐵路軍事運輸能力。

台鐵分享，R200型柴電機車首航活動的車輛展示持續至11點供來賓攝影。而活動當天前往現場觀禮的前100名民眾，均獲贈R200型首航限量紀念一卡通，以及花蓮特色西點餐盒。會場近千人潮爭睹R200型柴電機車風采之餘，也至台鐵公司現場擺設的攤位搶購最夯的R200型首航周邊商品，預估這批人潮中午以後便會駐足花蓮地區，進行更精采的景點探訪及旅宿活動，為花東地區帶來另一種觀光型態。

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