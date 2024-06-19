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喔買尬！「蓮花指女神」慧慈現身台北公車站　粉絲狂讚：仙氣飄出

▲44歲「蓮花指女神」慧慈消失螢光幕8年，日前卻意外現蹤新莊看錄影，結果眼尖的胡瓜從人群中認了出來。（圖／民視提供）
▲44歲「蓮花指女神」慧慈消失螢光幕8年，日前卻意外現蹤新莊看錄影，結果眼尖的胡瓜從人群中認了出來。（圖／民視提供）

記者徐銘穗/綜合報導

Oh！My God！喔買尬！44歲的「蓮花指女神」慧慈淡出螢光幕8年，繼今年4月現身民視《綜藝大集合》新莊外景錄影現場，被眼尖的主持人胡瓜（瓜哥）認出後，近期又被網友在台北街頭公車站捕獲野生慧慈，只見她翹蓮花指扶鏡框看路線資訊，幾秒後一臉苦惱轉身決然而去，雖然少了Baby同行，但堅持了一生的蓮花指仍勾起一票粉絲回憶殺，大讚慧慈始終如一，轉身瞬間仙氣飄出。

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曾在小S《小姐不熙娣》節目上分享脫離社畜人生經歷的電商老闆楊翰，日前在Threads分享捕獲野生慧慈影片，俏皮寫道「慧慈：買尬～我還是搭捷運好了！（始終如一的蓮花指）」，短短數秒影片吸引超過14萬人朝聖。

▲慧慈決定不搭公車後，決然轉身離去，一手比讚、一手蓮花指，讓粉絲大讚仙氣飄出。（圖／翻攝Threads@virgo.murmur）
▲慧慈決定不搭公車後，決然轉身離去，一手比讚、一手蓮花指，讓粉絲大讚仙氣飄出。（圖／翻攝Threads@virgo.murmur）
一票粉絲見到許久不見的慧慈，一時間讓流言串自帶「Oh！My God！你遜斃了」BGM，問候她這次怎麼沒帶Baby出門。不少曾偶遇慧慈的網友也紛紛分享，「我有次等紅綠燈，突然意識到站我旁邊的女生抱著一隻怪怪的狗，注意一看，是慧慈跟有點破破的玩具狗，真的很特別，但她真的都笑笑的，她很快樂」、「以前在新莊也常看到她等公車」，眾人都對慧慈始終如一地做自己讚賞不已。

1980年出生的慧慈，2007年和男友炫宇6次參加東森綜合台節目《分手擂台》而打開知名度，當紅綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》、《王牌大賤諜》都能見到慧慈，口頭禪「Oh！My God！」及白色玩具狗Baby是其招牌，2008年還被蘇打綠邀請擔任台北演唱會嘉賓，但自從2016年慧慈與如花、好娜姬與湯尼陳組成的團體「蘆薈雞湯」解散後，就幾乎沒有在螢光幕上亮相。


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