Bright翻唱2億觀看次神曲！泰國道明寺主演電影登台　本週五上映

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《分期付款愛上你》由「泰版道明寺」瓦奇拉維特奇瓦雷（Bright），以及透過電影《把哥哥退貨可以嗎》晉升「泰國億萬票房女神」的烏拉薩雅斯帕邦德（Yaya）攜手主演。Bright這回飾演年輕的討債小混混「阿波」，每次討債都會抓起附近的任何東西，去敲打自己的頭，藉此恐嚇欠債人，直到他們還錢為止。某天，他遇見美麗的債務人Yaya，讓他靈光一閃，從最殘酷的討債行為，改成為她量身打造「約會還債服務」，也讓兩人在綁手綁腳的約會過程當中，逐漸萌生出愛情，開始看見彼此最真實的自我。
Bright為了詮釋討債人比欠債人還傷痕累累的形象，每幕戲都耗費大量精神與體力，他對此透露：「阿波在灰暗的社會中工作，生活沒有任何目的。直到某天遇到女主角，各式各樣的故事因此發生。這也是我以前從未演繹過的角色，除了必須適應成為討債人，還有一個困難，就是動作戲相當多，拍攝很辛苦，每天幾乎都要耗盡我所有的精神與體力，不過我也很喜歡這些動作設計，一切都由我親自上陣，每一個場景都由我自己親自排練。」此外，他也剖析自己的角色：「我還必須挑戰自己，到達另一個層次。扮演阿波，讓我覺得我們不能從外表來評判一個人，因為你不是真正了解對方。儘管他有這樣的職業，但這並不意味他是個壞人。我希望每個人都來觀賞這部電影，並享受它帶來的樂趣。這是一部具備多種色彩和風味的電影，悲傷的、快樂的、動作的、有趣的、熱鬧的通通都有。」
Bright熱唱2億國民金曲〈金面降〉 深情嗓音撩撥Yaya的心
除了大量的動作與打鬥戲相當耗費體力，本身就有歌手身分的Bright，在《分期付款愛上你》也大開金口，在一幕KTV場景當中，對著Yaya深情演唱泰國平台大破2億觀賞次數的人氣神曲〈金面降〉。本曲本身就是泰國膾炙人口的人氣歌曲，尤其副歌歌詞：「我吹響魔咒迷惑你的心，用我的金面降讓你痴狂，願我的愛遮蔽你雙眼，讓你只看向我一人，可以嗎？」對照電影劇情當中，Bright全心全力對Yaya展開熱烈的追求，選曲可說是一時之選，也讓已經觀賞本片的泰國民眾，在片中聽到Bright的演唱相當驚艷，直呼：「因為這首歌被Bright迷住了！」「聽了50多遍！」「在電影院聽的話效果更棒！」「聽到Bright演唱這首歌，讓我的淚水不爭氣地從臉上滑落，我甚至都還沒準備好要流淚！」值得觀眾進戲院，透過大銀幕好好品味Bright的好歌喉。
這部翻拍自感動全球數百萬觀眾愛情之作《分期付款愛上你》，即將在本週五（21日）於台灣催淚獻映。只要在戲院購買第一週（6/21至6/27）期間場次電影票乙張，即隨機贈送「深情相擁A4電影原文海報」，敬請把握購票良機。本片劇情描述在芭達雅這個充滿活力的不夜城，阿波（Bright飾演）日復一日帶著夥伴們四處討債。雖然阿波表面上態度強硬，但討債手法卻頗為反常，不但不會對債務人訴諸暴力，反而還會拿起手邊的東西，把自己敲到頭破血流，讓債務人虧欠地趕快還債。沒有任何抱負的阿波，某天邂逅了必須努力工作來償還父親債務的小盈（Yaya飾演）。小盈打從一開始就瞧不起阿波，但阿波卻對她一見傾心。出於對小盈的愛與同情，阿波提出一份約會契約──透過跟他約會來支付利息。小盈別無選擇，只好無奈地同意這項安排。在兩人波折不斷的約會過程當中，他們也逐漸發現到彼此的真心。不過當討債人愛上債務人時，會發生什麼事情？而這段負債累累的愛情之路，最終將引領兩人走向何方呢？