花蓮基地F-16V戰機傳機件故障　空軍：緊急返場降落人機均安　　

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今年3月，空軍接連發生3起F-16V戰機機件故障事件。3月13日1架隸屬花蓮基地第五戰鬥機聯隊、機號6663的單座F-16AM戰機，執行大修出廠後試飛，卻在低空發生發動機熄火意外。所幸飛行員處置得宜，緊急降落。3月14日1架F-16V戰機當日執行例行訓練時，因油量指示燈異常，由長機隨伴轉降澎湖馬公基地，人、機均安。3月26日，空軍嘉義聯隊1架F-16V戰機在執行試飛科目時，因為發電機燈號出現異常，轉降台中清泉崗基地，人機均安。
1990年代我國向美國採購150架F-16A/B型戰機，2011年時空軍以「鳳展專案」為代號，由原廠洛馬公司擔任主合約商，協助空軍將服役20餘年的141架F-16A/B機型構改升級為F-16V戰機，最大改良處為加裝一具AN/APG-83雷達，特色是可以同時執行搜索、追蹤、鎖定多個目標，具備對地、對海與空中搜索能力，距離也從180公里提升至370公里，並配合先進狙擊手莢艙、神射手莢艙，具有更好解析度及偵獲距離。
F-16V戰機新購的聯合頭盔瞄準系統（JHMCS），可同步將近100項訊息整合顯示於頭盔中的鏡片，在進行訓練或作戰時，獲得資訊的方向與來源不再侷限於正前方，可達到人機一體目的，搭配AIM-9X短程空對空飛彈的離軸攻擊能力，發射後甚至能迴轉攻擊正後方的敵機，堪稱最強F-16戰機。
空軍另新購66架F-16V Block70型戰機，超過200架F-16V戰機，我國F-16戰機架數也排名全球第五多。為了與新購F-16V區別，升級型單座F-16戰機空軍稱為F-16AM，雙座型稱為F-16BM。