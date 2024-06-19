陳曉婚變有端倪？陳妍希與他最後合體時間曝光 近期示愛的竟是她
藝人陳妍希與中國演員陳曉被爆出「兩人的婚姻已經破裂」，引起各界高度關注。陳妍希與陳曉自合作《神鵰俠侶》相戀後結婚，舉行了盛大浪漫的婚禮，成了眾多少男少女羨慕的佳偶，女方婚後也將心力放在家庭中，沒想到卻多次爆出婚變傳聞，如今狗仔開直播爆料這半年來的跟拍內容，也有網友發現陳妍希在近半年來只跟「她」有親密互動，掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
中國狗仔近日爆料圈內有一對被稱為「模範夫婦」且有孩子的夫妻，男方已經很久沒有回家，引起各界好奇與討論。後來多位中國博主也聯合發聲，甚至指名道姓這對「模範夫婦」正是陳曉和陳妍希，並直言兩人的婚姻在去年就已經破裂，陳曉現在一心就只想著要離婚。
狗仔也提到，知情人士爆料：「陳曉2023年底就提離婚，說自己淨身出戶也要離婚，此後便再也沒回家，手機號碼也換掉，陳妍希要聯繫老公得透過第三人才找得到人。」狗仔在跟拍了半年後發現，陳曉與陳妍希這半年來都沒有同框。
而目前陳曉和陳妍希的微博，都已經設定成「僅半年可見」，不過從兩人半年內的微博貼文中，都找不到任何與對方有關的消息，可以感受到雙方已經很久沒互動。而陳妍希與陳曉最後一次合體同框，是在去年5月31日陳妍希的慶生派對上，當時陳妍希舉辦了盛大的生日派對，邀請許多朋友參加，陳曉和兒子也有出席亮相。
不過，微博上有眼尖的網友發現，陳妍希是壽星，但陳曉的目光全都放在兒子身上，完全沒有在關注陳妍希。後來一家三口要切蛋糕時，陳曉也是只有握住兒子的手，陳妍希則握著陳曉的手一起切蛋糕，陳曉當天幾乎是只有和兒子互動，與陳妍希毫無眼神接觸。如今爆出婚姻破裂一事，根據陸媒《新浪娛樂》報導，有致電詢問詳細情形，不過陳曉方並未回應。
此外，也有網友指出，陳妍希在這半年來，在社群上唯一有親密互動的人，只有歌手楊丞琳。陳妍希在6月5日發文祝賀楊丞琳生日：「忙了一天，我居然錯過了你的生日，但還是祝我的寶貝，不只生日，天天都快樂！」而楊丞琳先前也在陳妍希生日時發文寫道：「兩個月很充實擁有好多好多，愛看照片就知道我替寶貝陳妍希提前過生日了吧！在這也祝所有雙子座的朋友們生日快樂喔。」陳妍希也轉發寫下：「愛你，我的寶貝。」兩人互稱寶貝，讓粉絲們看了都羨慕不已，「希望你們友誼長存啊」、「要互相扶持彼此哦。」