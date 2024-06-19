中市國安二、三期好宅動土　首度創業房型

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盧秀燕表示，她上任後，把社會住宅命名為好宅，是她重要施政目標之一。中央委託地方社會住宅蓋6,000戶，台中已達標，但不能停下來，照顧社會弱勢、青年、長者及幼者是市府團隊的心願與目標，經過資源盤點後，市府再加碼多蓋4,000戶，朝1萬戶前進。在她上任前，西屯區沒有社會住宅，於是她上任後就規劃西屯「國安一期好宅」500 戶，預計今年底完工，明年就可入住；另「國安二三期好宅」今動土增加 780 戶，總計1,280 戶，照顧有需求的民眾。
盧秀燕指出，台中好宅有「地點好、租金低、補貼多」三大特色，第一、好宅地段都很好，都是台中市最精華的地方；第二、台中好宅租金本來就比市面上便宜，市府進一步祭出全國最優惠的「567777」折扣方案；第三、她任內實施「囤房稅」盼實踐居住正義，將稅收運用在新建社會住宅與育兒租金補貼。
都發局長李正偉表示，「西屯國安好宅」位屬台中科技產業走廊，鄰近東海大學、逢甲大學等學區，生活便利，公共服務機能完善。「西屯國安二、三期好宅」未來將與「西屯國安一期好宅」串聯，打造青年創業的孵化基地，串連後包含標準房型、創業房型及共居房型等多元的住宅單元設計，滿足年輕人不同需求，不僅是居住的地方，更是生活與工作的理想場域，提供青年族群安居成家的友善環境，吸引年輕人在此扎根。
住宅處指出，「西屯國安二三期好宅」延續一期「生命樹」概念，以「樹森林」為設計主軸，興建地下4層、地上23層建築物；低樓層設有店鋪、幼兒園、家庭福利服務中心、共享廚房、舞蹈教室等，引進專業團體進駐，作為社區與附近住民共同分享與研習的場所，還規劃「星空電影院」、「skywalk」、「表演階梯」、「閱讀階梯」等公共空間。
二樓以上居住單元則提供1房型479戶、2房型280戶、3房型21戶，共計780戶的優質好宅。建案由住宅處主辦，台灣世曦工程顧問有限公司、閤康聯合建築師事務所執行專案管理及監造作業。瑞助營造股份有限公司、開務聯合建築師事務所承攬統包工程及設計，預計118年完工。