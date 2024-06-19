王力宏請辭金曲演出！黃國倫嘆「很可惜」：失去致敬李玟的好機會
演藝圈近來不平靜，第35屆金曲獎本來會由王力宏擔任緬懷李玟（CoCo）環節的來賓，但因為輿論爭議，王力宏主動宣布請辭演出。黃國倫、寇乃馨今（19）日出席節目《超級帶貨王》首播記者會，談及此事，黃國倫也直言，音樂歸音樂，「我覺得有點可惜，為什麼要取消？」認為這是失去致敬李玟的好機會，同時也對王柏傑酒駕車禍意外做出回應。
記者吳昕蓓／台北報導
黃國倫被問及王力宏請辭金曲獎表演一事，坦承當時他人在美國和寇乃馨一起過生日，不明白事情如何發酵起來，在了解事情原委後，他無奈表示，王力宏和李玟本來就有交集，王力宏也是很有心要緬懷好友，「只是音樂，而且他們是朋友，這件事很溫暖」，認為對方會主動請辭，也是不想讓主辦單位為難，「很可惜。」
由於金曲獎即將在29日登場，如今取消表演嘉賓，也來不及再找其他歌手，只能以其他方式來紀念李玟，對此，黃國倫表示，在金曲獎上還是要有一段表演比較好，雖然總會有人罵，「該做的還是該做」，被問及如果要有人來取代王力宏演唱李玟組曲誰會適合，寇乃馨也坦言，「讓女歌手唱不錯，歷任歌后來唱。」
王柏傑昨（18）日下午在內湖一帶與遊覽車發生擦撞，酒測值高達0.44毫克，當場被依公共危險罪現行犯逮捕，對此，黃國倫直言，「酒駕零容忍，這件事沒有爭議」，卻又將話題帶回王力宏身上，似乎十分感慨，表示王力宏有實力獻唱，如今這個演出橋段卻沒了很可惜，「失去了致敬李玟的好機會。」還反問難道未來王力宏參加所有活動、節目都要經過所有人的同意，無奈表示，「我們很難了解別人的私生活。」