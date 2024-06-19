史上最難搶蛋黃酥來了！陳耀訓7/2開放預購　價格、注意事項先看

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今年陳耀訓也宣布將於7月2日的12:30開放預購，且即便各項食材都已上漲，今年的價格依舊是1盒10入售價980元，但每人限購5盒。
陳耀訓‧麵包埠2024中秋紅土蛋黃酥預購資訊
預購日：2024年7月2日，中午12:30
提貨時間：2024年7月17日～2024年9月17日（營業時間12:00-19:30）
提貨地點：台北市松山區敦化北路244巷51號1樓（陳耀訓·麵包埠）
唯一銷售管道：拓元售票系統（按此）
售價：980元（1盒10入）
賞味期限：常溫5天、冷藏10天
陳耀訓‧麵包埠公布6大注意事項：
1.每人限購5盒。
2.未接受大宗訂單。
3.無宅配，需到店取貨。取貨日可取貨時段12:00-19:30。
4.一旦訂單成立，恕無法更改取貨日期，也不提供退訂。蛋黃酥因屬「散裝」食品，取貨後請勿轉售，也不提供退貨服務。
5.鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛。
6.其他注意事項請參照拓元售票系統銷售頁面。
另外。鹿港創立35年的蛋黃酥老店「新口味食品行」，則是與西門町77年老牌「雪王冰淇淋」攜手，推出新口味「蛋黃酥冰淇淋」， 起已經在新口味鹿港店 (嚐鮮價250元/套)與雪王冰淇淋(單球130元)兩個門市同步開賣。