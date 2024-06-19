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史上最難搶蛋黃酥來了！陳耀訓7/2開放預購　價格、注意事項先看

▲每年開賣總是一顆難求的陳耀訓的蛋黃酥，宣布將於7月2日開放預購，今年同樣須從「拓元售票系統」訂購，價格比照往年，1盒10入售價980元。（圖／取自陳耀訓麵包埠）
▲每年開賣總是一顆難求的陳耀訓的蛋黃酥，宣布將於7月2日開放預購，今年同樣須從「拓元售票系統」訂購，價格比照往年，1盒10入售價980元。（圖／取自陳耀訓麵包埠）

記者葉盛耀/綜合報導

才剛過完端午節不久，另一大節日中秋節也將到來，每年開賣總是一顆難求的陳耀訓的蛋黃酥，也宣布將於7月2日開放預購，今年同樣僅有唯一銷售管道，即拓元售票系統」，價格也比照往年，1盒10入售價980元。粉絲專頁「陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery 」也公布6大注意事項。

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每年逢中秋節、農曆過年兩大檔期，陳耀訓都會開賣蛋黃酥，且每次都是秒殺被立刻搶購一空，網友們還紛紛稱說「比五月天演唱會門票還難搶」，有趣的是，去年檔期正好碰到香港歌手陳奕迅開演唱會，網路上甚至還有網友想「以陳奕迅換陳耀訓」，即陳奕迅演唱會門票換陳耀訓蛋黃酥一盒。誇張的是，往年總有黃牛於網上開賣陳耀訓蛋黃酥，原價每盒980元竟在網上開出每盒2500元的黃牛價，讓饕客們傻眼。

▲陳耀訓宣布今年中秋節蛋黃酥將於7月2日的12:30開放預購。（圖／取自陳耀訓‧麵包埠臉書）
▲陳耀訓宣布今年中秋節蛋黃酥將於7月2日的12:30開放預購。（圖／取自陳耀訓‧麵包埠臉書）
今年陳耀訓也宣布將於7月2日的12:30開放預購，且即便各項食材都已上漲，今年的價格依舊是1盒10入售價980元，但每人限購5盒。

陳耀訓‧麵包埠2024中秋紅土蛋黃酥預購資訊
預購日：2024年7月2日，中午12:30

提貨時間：2024年7月17日～2024年9月17日（營業時間12:00-19:30）

提貨地點：台北市松山區敦化北路244巷51號1樓（陳耀訓·麵包埠）

唯一銷售管道：拓元售票系統（按此

售價：980元（1盒10入）

賞味期限：常溫5天、冷藏10天

陳耀訓‧麵包埠公布6大注意事項：

1.每人限購5盒。

2.未接受大宗訂單。

3.無宅配，需到店取貨。取貨日可取貨時段12:00-19:30。

4.一旦訂單成立，恕無法更改取貨日期，也不提供退訂。蛋黃酥因屬「散裝」食品，取貨後請勿轉售，也不提供退貨服務。

5.鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛。

6.其他注意事項請參照拓元售票系統銷售頁面。

另外。鹿港創立35年的蛋黃酥老店「新口味食品行」，則是與西門町77年老牌「雪王冰淇淋」攜手，推出新口味「蛋黃酥冰淇淋」， 起已經在新口味鹿港店 (嚐鮮價250元/套)與雪王冰淇淋(單球130元)兩個門市同步開賣。

▲鹿港35年蛋黃酥老店「新口味食品行」攜手西門町77年老牌「雪王冰淇淋」，合作推出新口味「蛋黃酥冰淇淋」。（圖／新口味食品行提供）
▲鹿港35年蛋黃酥老店「新口味食品行」攜手西門町77年老牌「雪王冰淇淋」，合作推出新口味「蛋黃酥冰淇淋」。（圖／新口味食品行提供）

鹿港「一生必吃」蛋黃酥攜手西門町老牌冰店　獨創蛋黃酥冰淇淋

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