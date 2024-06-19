「詐騙廣告像打地鼠」數發部靠AI打詐　通報平台下架率達9成

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資安院綜整近20年台灣詐騙事件，以及美、澳、英等多國研究，歸納出最常見的有9大詐騙樣態，包含愛情交友、金融投資、產品服務、意外之財、威脅勒索、身分冒充、工作求職、錢騾車手及慈善捐款等。而目前最盛行的為金融投資、身分冒充、愛情交友的混合式詐騙。
資安院分享社群詐騙廣告的「變臉術」，資安院前瞻研究籌獲中心代理經理江禹賢指出，詐騙已成為全球性問題，透過AI分析詐騙廣告的關鍵字，排行第一名的是「詐騙」，因為廣告內容強調不是詐騙，甚至訴求幫民眾追回詐騙。不過，詐騙廣告出來只存活1到2天就消失，因此，如何縮短詐騙廣告上架時間，成為數發部打詐重點之一。
同時，江禹賢提到，97%詐騙廣告在平台刊登不到2天，超過3天以上的數量很少，因為偵測到後，廣告很快就會撤下。觀察名人詐騙內容，偵測最多的是486先生，詐騙集團也緊跟時事，像是輝達執行長黃仁勳訪台，相關詐騙廣告數量就明顯增加。
林盈達表示，詐騙廣告存活時間短，彷彿像打地鼠一般冒出來又縮回去，確實增加打詐困難度。若未來平台業者廣告下架流程走向自動化，詐騙廣告僅會在架上存活4小時，大大減少詐騙風險。
但目前數位平台下架詐騙內容時間，平均需要約8小時，對此，林宜敬表示，確實仍不滿意平台下架速度，未來會持續精進3大策略，包含自動化偵測技術取代人工作業、針對詐騙內容設定優先順序處理、透過打詐專法草案賦予法律依據，讓平台下架詐騙內容不用擔心法律問題。此外，未來會推出「打詐通報查詢網」，民眾看到可疑訊息可查詢與通報。以名人詐騙為例，希望未來透過自動化方式與名人確認訊息，再做後續下架機制。