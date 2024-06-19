賴清德成立「氣候變遷委員會」　彭啓明：積極整合跨部會對話民間

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彭啓明提到，演講期間他從「國家希望工程」2050淨零轉型的5大策略談起，而在推動數位與綠色的產業雙軸轉型方面，納入碳定價及市場機制，短期推動碳費徵收、優惠費率、自願減量等多元工具鼓勵實質減碳；中長程則朝向總量管制排放交易等建構完整碳定價機制，積極接軌國際。
賴清德提到，氣候變遷、極端氣候的衝擊，絕對是全球人類面臨最大的挑戰，而且聯合國也曾示警，目前已經進入「全球沸騰」的時代，世界氣象組織也有統計，亞洲去年是氣候災害的重災區域。
另一方面，總統賴清德稍早宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」，並由行政院鄭麗君副院長、中研院廖俊智院長、和碩聯合科技童子賢董事長擔任副召集人，要從國家視角的氣候治理，進行國際合作。
賴清德指出，必須正視「氣候崩潰」的急迫問題，落實淨零路徑，要以打造永續綠生活、綠色金融的基礎，調適環境韌性，邁向國土永續，「這條路徑非常艱困，所以我們更要面對現實，號召全民努力。我們必須有更完整的策略，提供企業和人民依循，並從能源、產業、金融、以及日常生活等方面進行變革。」
彭啓明對此表示，以往長期參與氣候變遷會議的他，發現淨零排碳的確是很艱困的目標，需要很大的決心，因此他將積極著重於跨部會整合協調，並與民間公開對話互動合作，因應未來的挑戰。