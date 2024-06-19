創首例！雲豹能源改列一般板上市　展現永續新典範

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雲豹能源成立於2016年，自太陽光電事業起步，持續投入風力發電、儲能、綠電交易、生質能、水處理等項目，進而布局循環經濟、智慧養殖、電動自行車等低碳永續項目，以綠色能源、環境保護、循環經濟為三大發展主軸，建立長期穩健收益。
本公司資本額為新台幣13.07億元，自成立以來營收連年成長，2023年全年度合併營收為新台幣67.84億元，年增7.66%，合併淨利達新台幣10.16億元，年增幅高達116%，營收與淨利均創史上新高，每股純益（EPS）達8.77元新高。
最新公告今年5月營收為2.57億元，較去年同期增加59.43%；累計今年1至5月營收14.71元，較去年同期增加4.33%。主要受惠儲能工程案、汙水處理標案工程施作依進度認列收入，加上綠電交易成長動能強勁，帶動售電收入大幅增加，綠電交易也成為本公司長期穩健獲利的基石。
根據國家再生能源憑證中心最新發行憑證張數統計，雲豹能源旗下售電業子公司天能綠電今年5月售出太陽光電憑證張數就達1.1萬張，市占率達39.4%，累計今年前五月已銷售逾5.1萬張太陽光電憑證，穩居國內售電第一名寶座，包括全球半導體封測龍頭日月光投控、國際半導體大廠美光、電動機車大廠GOGORO、玉山銀行等知名企業皆為長期合作客戶，目標今年底累計綠電轉供簽約量為150億度，可望為營收帶來強勁成長動能。
擁抱多元能源 目標亞太循環經濟領導者
雲豹能源不只太陽光電案場遍布全台，也是漁電共生領導者，更多元布局離岸風電、儲能、綠電交易、水處理及生質能等，甚至將經營版圖擴大至循環經濟、永續環保、低碳等領域。
雲豹能源副總經理譚宇軒表示，為了達成永續經營的目標，本公司成立迄今進行兩次關鍵轉型，第一次轉型自太陽光電走向多元再生能源，第二次則是邁向淨零碳排，透過併購、投資和合資等不同模式，不斷學習新技術、佈局多元領域，如此才能接軌國際永續趨勢，朝淨零碳排的目標邁進。
除了國內布局，雲豹能源亦將觸角伸向亞太地區。譚宇軒指出，雲豹能源與合作伙伴艾滴共同投資蝦電共生，不僅有助提升東南亞水產養殖產業，更可銷售綠電給當地廠房，一舉兩得；另一方面攜手菲律賓商業及工業（Commercial & Industrial, C&I）太陽能領域最大公司SolarNRG，合資成立太陽能IPP（Independent Power Producer）公司SolarX，積極開發當地業務，目標在5年內達成建置500 MW裝置量之實績，成為台商海外能源轉型最佳神隊友；同時也與泰國上市能源公司Sermsang Power Corporation PLC. 簽署投資MOU，共同開發海外再生能源，創造更高的投資效益。
展望未來，雲豹能源將依循國際趨勢以及政府政策，關注氫能、生質能等新興綠色能源發展，整合上下游協力廠商，目標成為亞太區循環經濟永續發展領導者。
實踐SDGs 支持多元運動凝聚向心力
為呼應聯合國永續發展目標SDGs中多元包容的精神，雲豹能源除積極投入綠能發電、環境保護之外，同時扎根台灣、回饋鄉里。藉由綠能傳愛偏鄉、捐助部落與教會太陽光電系統，關懷地方弱勢，投入地方人才培育。
另外，雲豹能源支持多元運動發展，幕後推手永續長暨發言人張建偉說：「體育是很好的溝通方式」，我們不僅執行幼兒足球公益計畫，支持雲豹聽障騎士棒球隊，甚至跨界成立雲豹職業籃球隊，更連續兩年聘請NBA超級球星來台加入職籃隊，震撼國內外籃壇，讓運動成為雲豹能源的另一個代名詞。
全球綠能需求高漲時代，「綠能先鋒」雲豹能源，以創新策略，運用豐富的開發投資經驗，以及出色的溝通能力，聯手合作夥伴，打造低碳家園，創造永續價值，擁抱ESG資本市場新經濟。