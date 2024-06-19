超音波檢查乳房有異物！粉領族怕染疫不敢追蹤 3年後已是乳癌2期
衛福部日前公布2023年十大死因，癌症已連續42年蟬聯榜首，心臟疾病、肺炎則位居2、3名，而腦血管疾病、糖尿病分別位居第4、5名。據統計，2023年死亡人數為20萬5575人，較前一年減少2863人，主因是染疫死亡病例下降。
家庭消費中心／綜合報導
至於國人十大癌症死因，排名依序為(1)氣管、支氣管和肺癌、(2)肝和肝內膽管癌、(3)結腸、直腸和肛門癌、(4)女性乳癌、(5)攝護腺癌、(6)口腔癌、(7)胰臟癌、(8)胃癌、(9)食道癌、(10)卵巢癌，排名與前一年相同。值得注意的是肺癌及肝癌已連續44年位居前2名。
北投健康管理醫院副院長錢政平說，疫情影響民眾就醫篩檢意願，例如一名42歲上班族女性，疫情爆發前曾接受健檢，當時超音波檢查已發現右側乳房有可疑低回音病灶，大小為0.8公分，且邊緣比較模糊，當時報告建議後續每年應主動追蹤檢查。
不過，該女為避免染疫，忽略追蹤檢查，3年後到北投健康管理醫院健檢，透過乳房磁振造影及超音波檢查，發現該病灶已發展成異常腫瘤，並擴散至腋下淋巴，進一步確認已是乳癌第2期。
錢政平表示，疫情早已於去年解封，多數人生活已恢復過往，染疫死亡風險也下降，目前國人死亡最大威脅還是癌症，並且因癌症死亡的人數還有成長趨勢，呼籲民眾癌篩應恢復疫前主動積極，透過定期健檢，才能早期發現並接受正規治療，大多數癌症都有不錯的存活率。