留才奏效！微風集團重金催生　功學社祭子女就學補助  

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為了留住優質女力，就有企業透過多元的福利措施留才奏效，1111人力銀行透露，「功學社」深知孩子的教育一直是職場父母十分重視的問題，祭出只要是功學社員工，皆能以優惠的學費進入功學社附設幼兒園，為減輕同仁們的育兒負擔，員工子女只要就讀幼兒園，年度註冊費全免、每月月費折扣，全年度就學補助高達7萬元以上。
1111人力銀行認為，功學社附幼是家喻戶曉的優質幼兒園，員工子女有優先就讀附幼的機會，音樂教室的師資及豐富的樂器免費提供，讓小朋友們在音樂環境中，增進發展及創造力。而且功學社還榮獲新北市政府模範幼兒園的頭銜，更因此獲得友善企業獎，努力減輕職場育兒的壓力，功學社可說是幸福企業。
1111人力銀行提到，微風集團的員工福利也十分到位，額外加碼結婚補助、喪葬補助、生育補助、急難救助、尾牙活動/補助、員工購物優惠、微風影城購票優惠等額外的福利項目，值得一提的是，只要年資滿一年，同仁可以在生日當月多排一天生日假，藉以放鬆與慶祝。
值得一提的是，1111人力銀行說，生育津貼是微風集團員工們最有感的福利之一，公司提供第一胎補助5萬元，第二胎補助10萬元，第三胎(含)以後每胎補助15萬元，生育越多補助越多。
微風集團也指出，自開辦以來每年發放金額均破百萬元，讓同仁生育子女受惠，公司還提供舒適哺乳室，也與何嘉仁簽約提供員工子女托育優惠，同仁們藉此不再擔憂家庭開銷，安心育兒快樂工作就是微風人的最佳寫照。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，每個人對幸福的感受度不同，有人認為敘薪條件要優於業界、有人在意準時下班能接送孩子，也有人偏愛年年調薪的企業，對此1111人力銀行為全台上班族提供幸福求職指標，2024幸福企業票選今年邁入第五屆，吸引近4千家企業角逐，歡迎各公司行號共襄盛舉踴躍報名，時間到7月中旬截止，今年報名類別分為11類分別是：一般生活服務、休閒娛樂服務、餐飲服務、飯店旅宿、大傳教育社福、金融管顧、科技/能源研發、生技醫療、製造業、貿易流通、營造建築。