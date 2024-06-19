LINE原創市集10周年！年度最夯貼圖冠軍竟是它 白爛貓只排第2
LINE今（19）日公布了LINE原創市集10週年，台灣貼圖創作者突破100萬人，一口氣上架15位熱門貼圖創作者上架10週年歡慶貼圖，包含白爛貓、貓爪抓、好想兔等，即日起至6月23日購買或贈送給好友15組大咖貼圖，就可參加抽獎。同時官方公布過去一年最受歡迎創作者，前三名為「麻糬爸」、「胸毛公寓」、「YI-LING」；而最常被傳的貼圖前三名為「胖鯊魚鯊西米」、「白爛貓36☆超實用☆」、「胖鯊魚鯊西米9動滋動滋!」。
記者周淑萍/綜合報導
LINE原創市集從2014年在台上線以來，10年間推出貼圖的台灣創作者已達100萬人，累計上架貼圖總數超過1000萬組。為鼓勵更多優秀創作者加入貼圖生態圈， LINE台灣貼圖團隊自2015年啟動「MVP計畫」，每月皆公布「銷售排行榜」和「新進創作者排行榜」，創作者累積滿5次銷售排行榜冠軍，可晉升成為LINE原創市集貼圖名人堂。10年來共誕生120位MVP，當中更僅有15位晉升「貼圖名人堂」，這些全台最受歡迎的原創角色IP，除了可愛人設造型，還有4貓2狗2兔，海洋動物跟不明生物，共同點都是點出了人們日常心裡極為細緻的感受。
此外，「LINE貼圖超值方案」今年迎來三週年，提供消費者以小額月繳或年繳方式，享有數百萬組貼圖、表情貼與主題任選即用，加上最新「貼圖拼貼樂」功能上線的推波助瀾，讓更多中小型創作者被市場看見。
官方也統計了在LINE貼圖超值方案內最多下載次數的創作者和最受歡迎的貼圖組：
🟡下載次數前三名
▪︎白爛貓系列的「麻糬爸」
▪︎野生喵喵的「胸毛公寓」
▪︎胖鯊魚鯊西米「YI-LING」
🟡傳送次數最高前三名
▪︎胖鯊魚鯊西米
▪︎白爛貓36☆超實用☆
▪︎胖鯊魚鯊西米9動滋動滋!
為慶祝LINE原創市集10歲生日，首波歡慶活動邀請15位超人氣名人堂歷屆得主，包括白爛貓、貓爪抓、貓貓蟲咖波、好想兔、寶寶不說、懶散兔與啾先生、晴天P莉、塔仔不正經、小朋友有事嗎、無所事事小海豹上架全歡慶貼圖。凡6月19日至6月23日 購買或贈送給好友「貼圖名人堂巨星派對」活動新圖，可參加幸運轉轉樂，中獎率100%，有機會中 iPhone 15 Pro、萬元旅遊金天天送、LINE代幣等。