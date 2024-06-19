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LINE原創市集10周年！年度最夯貼圖冠軍竟是它　白爛貓只排第2

▲LINE貼圖拼貼功能上線，讓更多中小型創作者被市場看見。（圖／記者周淑萍攝）
▲LINE貼圖拼貼功能上線，讓更多中小型創作者被市場看見。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

LINE今（19）日公布了LINE原創市集10週年，台灣貼圖創作者突破100萬人，一口氣上架15位熱門貼圖創作者上架10週年歡慶貼圖，包含白爛貓、貓爪抓、好想兔等，即日起至6月23日購買或贈送給好友15組大咖貼圖，就可參加抽獎。同時官方公布過去一年最受歡迎創作者，前三名為「麻糬爸」、「胸毛公寓」、「YI-LING」；而最常被傳的貼圖前三名為「胖鯊魚鯊西米」、「白爛貓36☆超實用☆」、「胖鯊魚鯊西米9動滋動滋!」。

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LINE原創市集從2014年在台上線以來，10年間推出貼圖的台灣創作者已達100萬人，累計上架貼圖總數超過1000萬組。為鼓勵更多優秀創作者加入貼圖生態圈， LINE台灣貼圖團隊自2015年啟動「MVP計畫」，每月皆公布「銷售排行榜」和「新進創作者排行榜」，創作者累積滿5次銷售排行榜冠軍，可晉升成為LINE原創市集貼圖名人堂。10年來共誕生120位MVP，當中更僅有15位晉升「貼圖名人堂」，這些全台最受歡迎的原創角色IP，除了可愛人設造型，還有4貓2狗2兔，海洋動物跟不明生物，共同點都是點出了人們日常心裡極為細緻的感受。

▲2023年5月至2024年4月，每月MVP。（圖／官方提供）
▲首次揭露2023年5月至2024年4月，每月貼圖下載榜首 。（圖／官方提供）
此外，「LINE貼圖超值方案」今年迎來三週年，提供消費者以小額月繳或年繳方式，享有數百萬組貼圖、表情貼與主題任選即用，加上最新「貼圖拼貼樂」功能上線的推波助瀾，讓更多中小型創作者被市場看見。

官方也統計了在LINE貼圖超值方案內最多下載次數的創作者和最受歡迎的貼圖組：

🟡下載次數前三名

▪︎白爛貓系列的「麻糬爸」

▪︎野生喵喵的「胸毛公寓」

▪︎胖鯊魚鯊西米「YI-LING」

▲過去一年最受歡迎的貼圖創作者。（圖／官方提供）
▲在貼圖超值方案內，過去一年內被下載次數最多的貼圖創作者。（圖／官方提供）
🟡傳送次數最高前三名

▪︎胖鯊魚鯊西米

▪︎白爛貓36☆超實用☆

▪︎胖鯊魚鯊西米9動滋動滋!

▲過去一年最常被傳送的貼圖。（圖／官方提供）
▲在貼圖超值方案內，過去一年最常被傳送的貼圖。（圖／官方提供）
為慶祝LINE原創市集10歲生日，首波歡慶活動邀請15位超人氣名人堂歷屆得主，包括白爛貓、貓爪抓、貓貓蟲咖波、好想兔、寶寶不說、懶散兔與啾先生、晴天P莉、塔仔不正經、小朋友有事嗎、無所事事小海豹上架全歡慶貼圖。凡6月19日至6月23日 購買或贈送給好友「貼圖名人堂巨星派對」活動新圖，可參加幸運轉轉樂，中獎率100%，有機會中 iPhone 15 Pro、萬元旅遊金天天送、LINE代幣等。

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