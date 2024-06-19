華友聯配發現金股息6.017元　穩健經營追求獲利最大化

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此外，中央銀行 6月13日召開第二季理監事會議，並未再度升息，雖然利率維持不變，但卻加碼升存準率、並祭出第6波打房；也就是調整選擇性信用管制措施中，自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限由7成降為6成，此政策對於投資客的購屋負擔將會增加，打房影響多大還須觀察。而最具殺傷力是調升新台幣存款準備率0.25個百分點，將使市場資金被抽回1200億元。
華友聯今年預計推出2個預售個案，其中之一是果貿3期，案名「以山AI」，總銷金額35億元，產品規劃為2-4房產品，另一個是五塊厝案，總銷金額28億元，坪數為49-69坪鎖定市區換屋族。今年開工中的個案有2個，高雄大學案銷售金額36億，以及鳳山衛武營案，規劃31樓3-4房住宅產品，銷售金額100億元，預計115年銷售。
陸炤廷也提及，高雄近年來房價基期都比其他縣市低甚多，且台積電設廠利多消息不斷，加上營建成本不斷上漲，房價易漲難跌，所以公司也會加強公司經營管理，調整應對市場的變化，做好產品設計及品質、售服等，建立消費者心目中理想的品牌印象。
陸炤廷表示，未來公司也將朝向多角化經營，如有獲利不錯的投資標的，適合長期經營開發，將詳細評估其未來發展性，也可採同業策略聯盟、共同開發，發揮各家所長1+1>2的功效，讓公司的資金做最有效的利用，讓經營管理更有效率。