C羅6度踢歐國盃創歷史！葡萄牙爭冠靠他　數據顯示重要性無可替代

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當Roberto Martinez在2023年1月被任命為葡萄牙主帥時，外界認為葡萄牙一切將重新開始。葡萄牙曾在2016年歐國盃首次贏得隊史首冠，他們在決賽中以1：0擊敗法國，隨後葡萄牙在2019年打敗荷蘭，拿下第一屆歐國聯冠軍。Martinez的上任，目標就是帶領葡萄牙重返榮耀。
Martinez的到來為葡萄牙提供了全新機會，讓球員在場上兌現天賦。然而，Martínez如何安排C羅的出賽時間，成為足球界關注的焦點。從數據來看，C羅在歐國盃外圍賽表現無可挑剔，他在9場比賽踢進10球，比葡萄牙任何一位球員至少多出4球，放眼全部參賽球隊中，C羅僅次於比利時Romelu Lukaku的14球。
儘管葡萄牙在預選賽中的對手實力較弱，分別是斯洛伐克、盧森堡、冰島和波士尼亞與赫塞哥維納，以及列支敦士登，但C羅的表現仍然令人印象深刻，他能夠不斷找到機會得分，不論對手水平如何，他總是全力以赴，這也是他職業生涯能踢到39歲的原因之一。
在Martinez的戰術變化中，葡萄牙不再像以往那樣依賴C羅。過去葡萄牙的主要計劃是把球交給C羅，希望他能在場上找到進球機會，但在Martinez的領導下，情況已經改變，C羅在外圍賽中平均每場觸球36.9次，有16名葡萄牙球員的平均觸球次數比他更多，他已經不再是那個全能的球員，而是專注於利用自己的經驗和進球本能，為球隊做出貢獻。
根據歐國盃外圍賽的數據顯示，C羅依然是球隊的靈魂人物，他在9場比賽中先發8場，上場時間達726分鐘，僅次於Fernandes（844分鐘）和Ruben Dias（810分鐘），這些數據說明了Martinez相當倚重這位39歲老將，特別是在進攻端。
葡萄牙在歐國盃決賽圈位於F組，對手有捷克、土耳其和喬治亞，C羅目標就是盡可能多進球，畢竟他是歐國盃史上的進球王，累計攻入14球，先前5場歐國盃出賽平均每場至少踢進1球，如果葡萄牙能夠一路過關斬將踢入決賽，並在C羅帶領之下奪得隊史第2座冠軍，C羅的傳奇故事將再增添一筆。