國會改革小兵、和尚可能被質詢？郭智輝說：科技界也非常恐懼
行政院長卓榮泰今（19）率部會首長前往立法院會，就國會改革覆議案備質詢。民進黨立委邱志偉質詢時，一口氣要求國防部、內政部、經濟部、財政部及農業部5位部長全部上台，細數基層小兵、宗教團體像是和尚僧侶，未來都可能要到國會接受訊問。經濟部長郭智輝也說「科技界應該是非常恐懼」。
記者林詠青／台北報導
民進黨立委邱志偉質詢時問行政院長卓榮泰，如果立法院的法案「禍國殃民」，是否就該提出覆議？卓揆則正面答覆，政院就是因此提出覆議案。邱志偉接著一口氣將5位部長請上備詢台，包括國防部長顧立雄、內政部長劉世芳、經濟部長郭智輝、財政部長莊翠雲及農業部長陳駿季，並要求他們就所轄範圍，說明國會聽證調查權的基層反應。
顧立雄率先指出，要對立法院負責的是國防部本身，有接受質詢的義務。如果隨便一個守備大隊，可以被國會直接要求說明機密會給予資料，而不用先經國防部核定，恐怕會有問題。
邱志偉進一步對小兵、和尚都可能被國會質詢感到憂心，詢問內政部所轄人民及宗教團體，像是獅子會、寺廟等反應？劉世芳則表示，隨意要求人民團體接受質詢，並不符合憲法及國際公約中，對人民團體結社自由的尊重。
至於科技界反應？經濟部長郭智輝則回答，「科技界應該是非常恐懼」。他表示，科技業有很多生產研發機密，有一些內容不能夠洩漏到國外去。