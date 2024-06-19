博愛座該廢了？NOWnews跨世代平台邀你提案附議
台灣人在大眾運輸上讓座的習慣廣為人知，但博愛座的設立是否真的起到保障作用，還是成為限制甚至歧視的象徵，一直是爭論不休的話題。近日，博愛座紛擾不斷，存廢再度引發熱議，更有人戲稱「博愛座變搏擊座了嗎？」《NOWnews今日新聞》邀請社會大眾在《CROSSROAD跨世代倡議平台》提出與附議，共同關注「大眾運輸博愛座存廢議題」。
文/陳采沂
目前已有網友在《CROSSROAD跨世代倡議平台》提案，表示「與其設立專門的博愛座，不如倡導每個人根據實際情況自主讓座，這樣既能減少爭議，也能促進更和諧的社會風氣。」認為讓座應該是一種自主、自願的行為，而不是一種強迫和道德綁架；取消博愛座設置並不會減少台灣人讓座的美德，反而能減少因博愛座引發的爭議。
除了有民眾在《CROSSROAD跨世代倡議平台》提案，不少人看到提案也紛紛加入討論，認爲確實該廢除博愛座，但也有網友提議不如將博愛座更名為「友善座位」，並改變宣導方向，讓博愛座的善得以延續，大眾又不必再承受無謂的道德綁架。
不只博愛座存廢議題，《CROSSROAD跨世代倡議平台》也鼓勵青年暢所欲言，在網站上為各種自己關心的議題提案，或附議其他網友的提案，共同成為推動社會完善的力量，讓大家一起跨入更好世代。
若不知道如何提案，還可以參加6/29、7/27舉辦的「跨世代政青春營隊」活動，並將提案投稿「2024跨世代公民提案競賽」，有機會將5萬元獎金帶回家。
｜跨世代政青春營隊活動｜報名連結｜ https://pse.is/5zvsbj
｜2024跨世代公民提案競賽報名網址｜https://linkgoods.com/crossroad