寇乃馨吐「中國直播圈」統戰真相！千萬收買台網紅內幕曝：很正常
百萬YouTuber「波特王」踢爆中國正力邀台灣網紅到當地拍片，企圖進行文化統戰，導致許多藝人、網紅遭獵巫。寇乃馨、黃國倫夫妻檔和余秉諺、李唯楓、李明川、岑妮等人今（19）日出席三立嚴選《超級帶貨王》首播記者會，先前在中國直播圈闖出一片天的寇乃馨被問及此事，直言大家都太敏感了，「有邀約很正常，就像任何品牌方都可以請藝人跟網紅去工作跟合作啊！」
記者吳昕蓓／台北報導
寇乃馨被問到是否有收到中國工作邀約，和黃國倫都表示沒有，也不清楚細節，「但之所以會被大家討論，我覺得就是政治操作跟流量操作，但使用者付費啊，廠商要花錢找誰去，尊重每個人的民主自由。」寇乃馨也直言自己沒有收到邀約所以不清楚細節，李唯楓被問到此事，也立刻表示，「當然沒有，我沒那麼紅啦」，被追問如果收到是否會接，他也慌張直呼，「不要害我啦！」
寇乃馨上（5）月22日迎來生日，黃國倫特別帶她到美國慶生，她體諒老公，希望對方不要準備任何禮物驚喜，簡單吃個飯就好，沒想到黃國倫還是有準備神秘禮物帶去美國，還對此沾沾自喜。禮物揭曉是削鉛筆機，讓寇乃馨大翻白眼，黃國倫強調這是1971年日本原裝削鉛筆機，和愛妻出生的年份一樣，「乃馨喜歡可愛幼稚的小東西，跟老闆凹半天才賣給我」，但顯然寇乃馨並不領情。
黃國倫被記者們追問削鉛筆機的價格，一開始還試圖顧左右而言他，後來招架不住也只能從實招來，「一口價大概要5千多塊」，坦言在以前的年代是有錢人家才會用的，當年也要價1千多新台幣，而他竟然還一度想殺價，「讓女生快樂錢不是重點」，讓寇乃馨大崩潰直呼，「那也不代表我就愛削鉛筆機啊！」寇乃馨爆料自己都送黃國倫4百萬的吉他，老公過去還送過她萬花筒，哭笑不得表示，很期待明年的生日禮物，「黃國倫救贖了全天下的男人，沒有更糟的（禮物）了！」