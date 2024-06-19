雷神降臨！台北市午後驚見「巨型落雷」 鄭明典曬超震撼畫面
台北市午後烏雲密佈，不少地區降下明顯雨勢，今（19）日文山區有20毫米時雨量、大安區和信義區也分別有17.5及15毫米的時雨量，降雨甚至伴隨轟隆隆的雷聲和一道道閃電，前中央氣象局局長鄭明典更是在臉書分享，今天下午在台北市出現超明顯的「落雷」，畫面相當壯觀。
記者張志浩／綜合報導
許多民眾會到鄭明典臉書分享自身觀察到的天氣現象，今天午後「熱力作用」導致對流發展明顯，有民眾也在河堤拍攝到相當明顯的「落雷」，分別在天空中閃了2下，閃電從烏雲雲層中穿出直擊地面，畫面有如電影場景，鄭明典也忍不住驚嘆：「這個閃電有力！」
針對夏季午後的雷擊，氣象署說明，台灣發生雷雨的次數，會在每年3月開始增加，到7、8月達最盛時期；其中3至6月間的雷雨多屬「鋒面雷雨」，7至9月間多為「氣團雷雨」，而近期的午後大多是氣團雷雨，長發生在夏季午後2、3點，主要因為熱力作用產生，台灣夏天在熱帶海洋性氣團控制之下，白天由於日照，導致局部地區空氣發生對流性不穩定現象，因而常發生雷雨。
至於閃電部分，氣象署指出，大多數閃電都是連擊兩次，第一擊叫「前導閃擊」，以一股看不見的帶電空氣作前導，直下到近地面處，這股帶電空氣像一條電線，替第二擊電流建立一條導路，在前導接近地面瞬間，一道「迴擊電流」就會沿著導路跳上來，於是就會發生如同畫面中的第二次雷擊，請常會伴隨雷聲。