中國媽遊濟州島放任兒「當街脫褲拉屎」！韓國民眾火大
韓國濟州島自全球Covid-19疫情緩解後，成為了中國人的旅遊熱門景點，同時也造成不少亂象，昨日一段中國男童在當街脫褲拉屎的畫面，在韓網甚至是全球大型論壇Reddit上廣傳，引發許多韓國人不滿，直呼噁心。
國際中心顏得智／綜合報導
根據《韓聯社》與韓國《每日經濟》報導，這名中國男童脫褲拉屎的地點位在濟州市蓮洞，相關畫面自18日晚上開始在社群平台上瘋傳，從畫面中可看到，疑似男童的媽媽站在路旁，看著男童脫褲子，並蹲在行道樹旁的土壤地上拉屎，且沒有阻止他。
在社群平台的貼文者和轉傳者皆直指這對母子是中國人，一名目擊者提到，自己當時喝完酒後經過路旁，沒想到目睹了這一幕，但因為自己不懂中文，只好用英文溝通，但這名媽媽不理會。
還有一名在論壇上的發文者認為，中國人到濟州島旅遊沒什麼問題，但他們卻讓自己的孩子在另一個國家的街道上隨意大小便，作為當地居民感到相當憤怒，他已報警處理。
許多網友也對這樣的現象嘖嘖稱奇，認為「就連自己家的小狗大便都會裝在袋子裡，這還算是人嗎？」
根據韓國的《輕罪處罰法》規定，任何人在街道、公園等多人聚集或行走的場所隨地吐痰、排便，可處10萬韓元以下的罰款、拘留或罰金。