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遠東銀怎看併購？太好也太難！徐旭東：有挑戰，雙方都要有意願

▲遠東商銀今（19）日舉行股東會，提到近來金融圈熱議的併購話題，遠東商銀副董事長徐旭東表示，太好也太難！（圖／NOWnews資料照片）
▲遠東商銀今（19）日舉行股東會，提到近來金融圈熱議的併購話題，遠東商銀副董事長徐旭東表示，太好也太難！（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

遠東商銀今（19）日舉行股東會，提到近來金融圈熱議的併購話題，遠東商銀副董事長徐旭東表示，併購講起來很簡單，但實際執行起來又是另一套，所以要花功夫、要努力、增加人員培訓，還說這問題「太好也太難」，不是自己想就可以，也要對方有同樣的想法與技術，才有可能成真。

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遠東商銀股東會今日登場，會中除通過2023年度盈餘分配案，普通股每股配發新台幣1.012元股利，包含0.506元現金股利與0.506元股票股利，股利發放率約98%外，同時選舉第12屆董事共計11席（含獨立董事），由侯金英、王孝一、鄭澄宇、吳均龐、鍾聰明、俞明德（以上為法人代表）、王小蕙、張家祝、盧秋玲、沈平（以上為獨立董事）、徐旭東等人當選，其中現任德明財經科技大學校長盧秋玲、曾任摩根史坦利公司執行董事的沈平皆為新任獨立董事，女性董事維持3席。

遠東商銀2023年總資產及淨值年增7%，分別達新臺幣7,925億元及新臺幣589億元；因股債市場波動減緩，金融市場投資利益大幅成長，且有效控制管銷費用及淨提存費用，以稅後淨利新臺幣41.7億元創開行以來獲利新高記錄。2023年12月份逾放比率降至0.108%，普通股權益比率（CET1）達11.98%及資本適足率達15.03%，皆優於歷年表現，顯示財務體質同步增強。

今（2024）年業務動能持續增長，前3月之合併稅前淨利達新臺幣12.4億元，年增46%。遠東銀於2023年持續深耕利基品牌及拓展核心業務，主要進展包括Bankee數位存款餘額較去年爆發成長78%，占全行存款總額跨越2%，並以創新推出的「Bankee貸你存」挑戰型信貸及「慢慢付」信用卡分期服務，逐步擴充金融服務場景，其存款餘額占全行存款餘額比率於今年第一季再登高峰，成長至3.5%。

遠東商銀營運邁向第4個10年，在獲利動能與財務韌性並進之下，以獲利新高佳績成功衝出起跑線。展望今年，長期穩健成長的經營主軸方向不變，目標為全年總資產與存、放款均成長4%以上，並維持普通股權益資本比率及全行資本適足率優於同業平均水準，同時調整獲利結構，以提升存放利差並增加手續費收入及投資交易獲利之占比，目標分別為占總收益比重之50%、25%、25%。

針對近來金融銀行圈熱議的併購話題，徐旭東表示這題太好又太難，因為不是自己想就可以，必須對方也要有同樣的想法與技術，所以要花功夫、要努力、增加人員培訓，是很大的挑戰。遠東商銀總經理周添財則表示，要先整合集團內部金融事業、壯大本身，再來是併購機會一定有，對遠東商銀來說，希望有助於國際化，最後強調資本要足夠，才有噸位去談併購。



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