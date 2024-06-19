遠東銀怎看併購？太好也太難！徐旭東：有挑戰，雙方都要有意願

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遠東商銀2023年總資產及淨值年增7%，分別達新臺幣7,925億元及新臺幣589億元；因股債市場波動減緩，金融市場投資利益大幅成長，且有效控制管銷費用及淨提存費用，以稅後淨利新臺幣41.7億元創開行以來獲利新高記錄。2023年12月份逾放比率降至0.108%，普通股權益比率（CET1）達11.98%及資本適足率達15.03%，皆優於歷年表現，顯示財務體質同步增強。
今（2024）年業務動能持續增長，前3月之合併稅前淨利達新臺幣12.4億元，年增46%。遠東銀於2023年持續深耕利基品牌及拓展核心業務，主要進展包括Bankee數位存款餘額較去年爆發成長78%，占全行存款總額跨越2%，並以創新推出的「Bankee貸你存」挑戰型信貸及「慢慢付」信用卡分期服務，逐步擴充金融服務場景，其存款餘額占全行存款餘額比率於今年第一季再登高峰，成長至3.5%。
遠東商銀營運邁向第4個10年，在獲利動能與財務韌性並進之下，以獲利新高佳績成功衝出起跑線。展望今年，長期穩健成長的經營主軸方向不變，目標為全年總資產與存、放款均成長4%以上，並維持普通股權益資本比率及全行資本適足率優於同業平均水準，同時調整獲利結構，以提升存放利差並增加手續費收入及投資交易獲利之占比，目標分別為占總收益比重之50%、25%、25%。
針對近來金融銀行圈熱議的併購話題，徐旭東表示這題太好又太難，因為不是自己想就可以，必須對方也要有同樣的想法與技術，所以要花功夫、要努力、增加人員培訓，是很大的挑戰。遠東商銀總經理周添財則表示，要先整合集團內部金融事業、壯大本身，再來是併購機會一定有，對遠東商銀來說，希望有助於國際化，最後強調資本要足夠，才有噸位去談併購。