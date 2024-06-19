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錠嵂保經AI競賽圓滿落幕　冠軍團隊獲20萬獎金

▲錠嵂保經AI競賽結果出爐，由台北科技大學團隊榮獲冠軍抱走20萬大獎。（圖／記者黃文德翻攝）
▲錠嵂保經AI競賽結果出爐，由台北科技大學團隊榮獲冠軍抱走20萬大獎。（圖／記者黃文德翻攝）

記者黃文德／綜合報導

錠嵂保經舉辦「保險 × AI科技、創意」未來保險之翼-鵲寶GPT Plus+AI競賽，經過三個月的激烈角逐，在40組優秀團隊中，台北科技大學團隊最終脫穎而出榮獲冠軍，抱走20萬獎金。錠嵂保經今（19）日也特別於台北科技大學舉辦AI競賽頒獎暨合作意向書簽約儀式，希望透過AI新技術與學生的創意思維，朝產學合作方向努力，攜手塑造保險業未來新方向。

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▲錠嵂保經與台北科技大學簽訂合作意向書。（圖／記者黃文德翻攝）
▲錠嵂保經與台北科技大學簽訂合作意向書。（圖／記者黃文德翻攝）
奪冠的北科大團隊作品「業務助理GPT」，發想出業務工作與GPT融合的產品概念，展示了其在保險業務中的應用潛力，不但可以提升業務效率和客戶滿意度，同時建立專屬的知識管理資料庫、並促進業務員之間的經驗交流，是AI科技應用在保險領域的完美實現。

北科大學管理學院院長范書愷指出，AI如何從製造業到服務業的應用，還是有很大的想像和開發空間。人工智能一定要進入流程服務，從流程的導入、提升效率、帶出產品的優勢，才是AI的最終目標。透過這次活動，讓學生有一個模擬產業實際的場域，從基礎理論到實際專案，到比賽接受業界的考驗，是相當難得的機會。

▲與會貴賓合影。錠嵂保險經紀人總經理趙惠仙(右一)、北科大學管理學院院長范書愷(右二)、北市政府資訊局局長趙式隆(右三) 。（圖／記者黃文德翻攝）
▲與會貴賓合影。錠嵂保險經紀人總經理趙惠仙(右一)、北科大學管理學院院長范書愷(右二)、北市政府資訊局局長趙式隆(右三) 。（圖／記者黃文德翻攝）
錠嵂保經總經理趙惠仙表示，在數位轉型的進程上，錠嵂保經一直以來都是業界的領航者，「從開發行動投保、AI保單健診系統、CRM平台，我們一直在做的就是提出創新的金融保險解決方案以解決行業痛點。」

趙惠仙指出，錠嵂一路秉持核心能力之一的「引領科技賦能，發展組織致富」，以便捷且高效的方式，帶給保戶完善的保險服務、展現保障的功能與價值，並進一步協助業務同仁發展組織富裕。「很高興可以透過這次的AI競賽，激發錠嵂同仁與青年學子實現對金融科技創意的渴望，一起開創保險業的新未來。」

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