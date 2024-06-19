徐巧芯夫遭控介入綠初選 中市府認無行政不中立 盧秀燕仍避談
國民黨立委徐巧芯的先生、台中市政府研考會主委劉彥澧被指控介入民進黨立委初選，有行政不中立之嫌。台中市政風處已調查完畢，初步認定劉彥澧未動用公務資源，且是利用下班時間發電子郵件，行政不中立一事不成立。該份報告仍在簽核中，尚未正式出爐，盧秀燕今天面對媒體追問時，以趕時間為由不受訪。
記者顏幸如／台中報導
劉彥澧遭爆將民進黨立委賴惠員論文涉及抄襲的黑資料，提供給太太徐巧芯開記者會爆料，以介入民進黨立委初選，被質疑違反行政中立。台中市議員江肇國等人昨天在議會臨時提案，要求市府政風處調查，市議會火速通過。劉彥澧則表示，早在上週三就主動向政風處報告此事。
傳聞政風處於昨天下班前火速完成劉彥澧案的調查報告，並提送到市長盧秀燕辦公室。政風處表示，12日接獲市長盧秀燕指示，同日上午接獲研考會政風室通報，劉彥澧自請調查，當事人於當天到政風處進行說明。
政風處長林煥淳表示，針對媒體對劉彥澧的質疑，已逐一詳細調查，劉彥澧並未動用公用資源，收發電子郵件也是利用下班時間，因此沒有行政不中立的問題，但有關調查結果的公文仍在簽核中，並非如外傳已經正式出爐。
盧秀燕今（19）日上午主持西屯國安好宅動土典禮，原本安排活動後受訪，卻以趕時間為由臨時取消，媒體追著問有關劉彥澧調查報告一事，她未回應即上車離去。