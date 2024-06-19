台鐵6/26起改點！8萬本時刻表免費發 436列次有異動
台鐵公司表示，配合EMU3000型城際列車全數交車投入營運，為提升服務品質及運能，自6月26日起進行時刻調整，共計調整436列次。冊本式時刻表共8萬本將於6月25日上午8時起，在各大車站提供旅客免費索取，數量有限，送完為止。
記者許若茵／台北報導
台鐵說明，本次調整增開南港—潮州間3列次、潮州—七堵間１列次，及七堵—彰化間2列次，調整後西線自強號列車運能提升4.2%，提升西線直達車自強號運能，111次、131次及132次普悠瑪號改以EMU3000型新自強號行駛。，並增加樹林—臺東間EMU3000新自強號6列次及樹林—花蓮間EMU3000型2列次、普悠瑪2列次，調整後東線自強號列車運能較現況提升3%。
台鐵提到，本次提升北部地區尖峰時段區間車運能，基隆—新竹間7列次區間車原8輛車改以10輛車行駛，樹林—蘇澳間17列次區間車原4輛車改以8輛車行駛，共計調整436列次，其中變動在5分鐘以上班次計202列次，相關列車車次、時刻，自4月30日起請參閱台鐵公司網站與各車站公告，並自5月8日起開放團體訂票，5月29日開放一般旅客訂票。
台鐵也說，配合年度改點，方便旅客查閱列車時刻，提升服務品質，已印製冊本式時刻表共8萬本，將於6月25日(星期二)上午8時起，在各大車站提供旅客免費索取，數量有限，送完為止。