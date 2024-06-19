美國內華達沙漠出現神秘「鏡石柱」！當地警方也納悶：哪來的？
美國內華達州沙漠出現一個神秘「鏡石柱」，當地警方在臉書上分享照片，並直言雖然看過許多怪事，但依然搞不懂眼前所見到底是什麼東西。這個神秘的柱狀物通體像鏡面一般，能夠反射周圍景色，不仔細看可能會把它當成背景而未發現其存在，但若陽光照射角度對了，反光在很遠地方也能看見，引發熱議。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，這個神秘巨柱在上週末於內華達州沙漠一處健行區附近的山丘上被人發現，並向警方通報。前往查看的拉斯維加斯都會搜救隊（Las Vegas Metro Search and Rescue）也不清楚這是什麼東西，將現場照片分享在臉書，警方還反問網友，覺得這東西是怎麼被放上去的？
事實上，2020年有多地曾出現類似巨柱，包括美國猶他州的沙漠，羅馬尼亞、英國懷特島等地，都有人發現這個通體如鏡面般的光滑巨柱，但在2020年之後，就沒有人再看過它的蹤跡，直到今年3月巨柱重新在英國威爾斯地區現身，然後就是最新出現在內華達州沙漠。
不少人懷疑這些巨柱是某種行為藝術裝置的一部分，與經典科幻電影《2001太空漫遊》中出現的道具類似，但尚未有團體出面聲稱立柱，也不清楚設立這些柱子的意圖為何。按照過去慣例，這些柱子總是在出現幾天後就會消失。