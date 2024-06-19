高流多管齊下擦亮「藍寶石」 演唱會加碼歌王洪榮宏登台
高雄流行音樂中心成立後接連兩年舉辦藍寶石大歌廳演唱會，邀請資深藝人與新秀復刻再現昔日秀場風華，今年除了於8月父親節檔期再度舉辦兩場演唱會，並同步規劃故事展、紀錄片拍攝等，多管齊下藉此擦亮並挖掘、紀錄藍寶石大歌廳的璀璨過往。
記者陳美嘉／高雄報導
高流執行長丁度嵐今(19)日於記者會中說明今年擴大推動的「大寶石」計畫，內容涵蓋藍寶大歌廳演唱會、秀場傳奇故事展及紀錄片等。並宣布今年藍寶石演唱會加碼六金國台語雙聲帶歌王洪榮宏再度登台演出，此外也亮相即將在故事展中展出的秀場主持天王豬哥亮「原版原味」秀服，以及採用AI重製模擬的豬哥亮語音歡迎詞，屆時將作為展場台語版語音導覽。
丁度嵐表示，藍寶石大歌廳是高雄本地擁有的IP，多位藍寶石傳奇人物如豬哥亮、賀一航等藝人的主持、演出風格更是深深影響台灣娛樂圈迄今，「是要被擦亮的寶物」。高流連續第三年舉辦藍寶石演唱會，隨著資深藝人年齡增加，越來越難邀請，真的是聽一次少一次。
丁度嵐特別為今年8月3、4日的藍寶石大歌廳演唱會催票，也提醒孝親民眾要把握剩餘不多的搶票機會。高流表示，藍寶石演唱會兩場演出門票現正熱賣中，視野最佳的一樓最前排特區位置所剩不多，由於兩場卡司都不同，總計有多達19位藝人登台，歡迎民眾可以兩場都買，一次看個夠。