13縣市「豪大雨特報」到入夜！明午後雷雨趨緩　週末全台飆破35度

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明天天氣轉為全天悶熱 午後雷雨情況趨緩
近期午後北台灣總會下又急又快的雷雨，主因是午後熱力作用搭配台灣北方海面的鋒面導致，不過明天將有所轉變，氣象署預報員謝佩芸指出，由於太平洋高壓西伸增強，替台灣帶來穩定的天氣，因此明天各地都是多雲到晴、高溫炎熱，午後中部以北、東北部、東部及山區有局部短暫雷陣雨，但整體降雨逐漸減少。
降雨減少，更需要注意的就是炎熱的氣溫，明天預估北部攝氏26至34度、中部攝氏26至35度、南部攝氏26至35度、花東攝氏26至31度。
週末高溫飆36度以上 下週觀察颱風是否生成
謝佩芸說明，週五至週日（6/21至6/23）太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，高溫普遍可以來攝氏到33至35度，基本上只要一到室外就能感受到明顯的悶熱感，特別是西半部近山區、花東縱谷，還會出現攝氏35至36度，甚至更高的氣溫，外出活動請務必多補充水分、慎防熱傷害。
而這段較炎熱的時段，在午後的中部以北、東北部、東部及其他山區的仍會有一些較零星的午後雷陣雨。
此外，梅雨季結束後，颱風季也要慢慢接近，謝佩芸指出，下週在南海會有低壓形成，目前南海海溫偏溫暖、垂直風切不大，算是適合熱帶系統發展，因此不排除這個低壓成為颱風的可能，預估它將會隨太平洋高壓邊緣，往海南島方向移動，就算變為颱風也不會直接影響台灣，詳細情況還有待後續觀察、追蹤。