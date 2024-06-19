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13縣市「豪大雨特報」到入夜！明午後雷雨趨緩　週末全台飆破35度

▲未來一週天氣越來越熱，明（20）日起至週末高溫狂飆，待在室外幾分鐘就會感受強烈的悶熱感。（圖／NOWnews資料照）
▲未來一週天氣越來越熱，明（20）日起至週末高溫狂飆，待在室外幾分鐘就會感受強烈的悶熱感。（圖／NOWnews資料照）

記者張志浩／綜合報導

未來一週天氣越來越熱！明（20）日起至週末，各地多雲到晴，午後的降雨也會明顯減少，少了水氣調和，待在室外幾分鐘就會感受強烈的悶熱感，中央氣象署表示，直到下週一（6/24）開始南方水氣增多影響，午後雷陣雨才會增多，此外下週南海也會有熱帶擾動發展，不排除有颱風生成的可能，但並不會直接影響台灣。

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今（19）日下午5時，中央氣象署持續發布「豪雨、大雨特報」，南投縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、花蓮地區及苗栗、中部、高雄、宜蘭山區有局部大雨，預估入夜過後降雨才會慢慢趨緩並解除警報。

▲對流發展旺盛，中央氣象署持續發布「豪雨、大雨特報」。（圖／翻攝中央氣象署官網）
▲對流發展旺盛，中央氣象署持續發布「豪雨、大雨特報」。（圖／翻攝中央氣象署官網）
明天天氣轉為全天悶熱　午後雷雨情況趨緩

近期午後北台灣總會下又急又快的雷雨，主因是午後熱力作用搭配台灣北方海面的鋒面導致，不過明天將有所轉變，氣象署預報員謝佩芸指出，由於太平洋高壓西伸增強，替台灣帶來穩定的天氣，因此明天各地都是多雲到晴、高溫炎熱，午後中部以北、東北部、東部及山區有局部短暫雷陣雨，但整體降雨逐漸減少。

降雨減少，更需要注意的就是炎熱的氣溫，明天預估北部攝氏26至34度、中部攝氏26至35度、南部攝氏26至35度、花東攝氏26至31度。

▲太平洋高壓往西增強，將替台灣帶來穩定的天氣。（圖／中央氣象署提供）
▲太平洋高壓往西增強，將替台灣帶來穩定的天氣。（圖／中央氣象署提供）
週末高溫飆36度以上　下週觀察颱風是否生成

謝佩芸說明，週五至週日（6/21至6/23）太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，高溫普遍可以來攝氏到33至35度，基本上只要一到室外就能感受到明顯的悶熱感，特別是西半部近山區、花東縱谷，還會出現攝氏35至36度，甚至更高的氣溫，外出活動請務必多補充水分、慎防熱傷害。

而這段較炎熱的時段，在午後的中部以北、東北部、東部及其他山區的仍會有一些較零星的午後雷陣雨。

此外，梅雨季結束後，颱風季也要慢慢接近，謝佩芸指出，下週在南海會有低壓形成，目前南海海溫偏溫暖、垂直風切不大，算是適合熱帶系統發展，因此不排除這個低壓成為颱風的可能，預估它將會隨太平洋高壓邊緣，往海南島方向移動，就算變為颱風也不會直接影響台灣，詳細情況還有待後續觀察、追蹤。 

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