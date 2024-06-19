燁聯燁輝併購唐榮再度鎩羽而歸！公平會公開「關鍵原因」禁止結合

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這次燁聯與燁輝主張其等擬併計取得最多48％股份、共同經營唐榮及控制唐榮的業務經營或人事任免，而依公平交易法第10條第1項第2款、第4款及第5款規定的結合型態與同法第11條第1項第3款的申報門檻，提出結合申報。
公平會指出，燁聯及唐榮均以不銹鋼平板為主要產銷產品，彼此為市場上的主要競爭對手，為審議本結合，除以函詢方式徵詢意見外，並召開座談會，邀集主管機關、學者專家、競爭同業、下游業者及相關機構，針對本結合產品市場、市場界定及結合後對國內不銹鋼產業之影響等事項充分討論，以廣納各界意見。
公平會認為，燁聯和唐榮於不銹鋼平板市場加總市占率超過5成，為高度集中市場，且考量唐榮主要以供應國內需求為主，報價也相對較低，但結合後則無法排除雙方皆有調漲價格的可能，及唐榮無法扮演價格牽制的角色，尤其在市場上減少1家競爭業者的情況下，將使下游業者無議價談判空間，更無抗衡力量，具有顯著限制競爭的不利益。
公平會進一步指出，燁聯及燁輝雖主張結合後可達到設備互補資源整合等整體經濟利益，但經公平會彙整各界意見，均認本結合對整體產業並無實質提升效果、難有正面助益，且唐榮並不同意本結合，故燁聯及燁輝為達成整體經濟利益所作出的資源整合、改善績效措施等恐將難以實行，故本結合的整體經濟利益不明顯，且結合後將顯著減損我國不銹鋼平板市場的競爭機能。因此，公平會依公平交易法第13條第1項規定禁止其結合。