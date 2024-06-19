婁峻碩《夏日》和李沐在地上肉搏！遭戳鼻孔崩潰：好恥辱
電影《夏日的檸檬草》改編自同名暢銷小說，由胡百薇、陳其遠監製，金獎導演賴孟傑執導，集結李沐、曹佑寧、婁峻碩三位人氣卡司，與實力派演員林美秀、樊光耀、李璇、班鐵翔、曾珮瑜、馬力歐等人。今（19）日釋出第一支校園篇花絮，只見李沐和婁峻碩為搶手機大打出手，李沐不但用十字固定法將對方壓在地上捶肚，更使出戳鼻、搔癢等手段，讓婁峻碩趴在地上略顯委屈地直呼「好恥辱！」
記者朱祖儀／綜合報導
李沐在《夏日的檸檬草》中飾演情竇初開、勇敢追愛的高中少女，她表示在拍攝這場「動作戲」前，僅和婁峻碩在劇組動作指導的教學下排練過一次，其他就是靠兩人前幾次合作經驗建立起的好默契即興演出。雖然畫面激烈，但她拍起來反倒比其他文戲輕鬆許多，而兩人也將青梅竹馬間的打鬧詮釋地相當真實，讓演出經驗豐富的李沐心滿意足地說，「我很感謝是婁峻碩來飾演我的青梅竹馬，我們的好默契才能發揮出非常真實的化學反應！」
此外，李沐和婁峻碩大打出手後，在充滿粉筆灰的教室裡初次見到曹佑寧的唯美畫面，李沐也招認「真的相當狼狽！」且和婁峻碩都很擔心會過敏，加上有一定程度的危險，幸好劇組工作人員都非常專業，且謹慎地替他們「補粉」，才順利拍出導演賴孟傑腦中的夢幻場景。
近來因為《夏日的檸檬草》前導預告曝光，加上有新歌MV問世，婁峻碩表現屢屢讓粉絲驚喜。其中在前導預告裡，婁峻碩更是因為被李沐戳鼻孔、還有滿嘴油膩啃豬腳的滑稽畫面，而被粉絲截圖二創，在網路上廣為流傳。其中一場戲，只見婁峻碩為詮釋永遠都在肚子餓的貪吃男高中生，大搶同學的午餐便當，不過即使他因為吃得太快覺得想吐，還是死命將食物嚥下肚，並說「劇組準備的便當都好好吃，吐掉太浪費了！」《夏日的檸檬草》8月2日在台上映。