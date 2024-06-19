世新大學攜手華視建立策略聯盟　打造產學課程培育優秀人才

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世新大學指出，校長陳清河、華視總經理劉昌德共同簽署產學策略聯盟，展開全面合作，打造創新的產學課程合作計畫，培育新時代媒體人才。
陳清河表示，世新大學在媒體識讀、節目製播、主播選拔、公廣競賽領域都有成熟的發展模式，華視可以提供學生的舞台機會，而且近年華視支持、參與世新大學主辦的全國新聞活動競賽，邀請多名主播蒞校分享播報經驗傳承技巧，期待未來合作更加全面。
劉昌德提到，這次合作世新大學，不僅限於新聞台，同時包括廣告代理商、公共關係、媒體經營管理等多個領域，而且華視擁有主頻、教育體育文化台、新聞資訊台與國會頻道1、2台，期待攜手世新大學共同探索新聞教育的創新模式，孕育符合AI時代的新聞傳播專業人才，持續營造充滿機會的媒體環境，提供優秀人才發揮專業的舞台。
世新大學說明，華視的每個發展階段，幕前、幕後都有校友的參與，包括去年陳雅琳率領團隊製作的節目《天選之島》，榮獲金鐘獎「自然科學紀實節目獎」，以及羅意瑾曾為華視氣象播報Live創下收視破1的紀錄。
如今雙方開創產學合作新的嘗試，更將理論結合實務，打造更加豐富、實用的學習環境，期待能夠共同努力培育更多專業、優秀的新聞人才。