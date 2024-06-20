天氣預報／今天起越來越熱！1圖看「午後雷雨範圍」 雙北要帶傘
中央氣象署表示，今（20）日各地都是多雲到晴、高溫炎熱，午後中部以北、東北部、東部及山區有局部短暫雷陣雨，但整體降雨逐漸減少。隨著太平洋高壓增強，替台灣帶來穩定天氣，預估今天午後的降雨會明顯減少，少了水氣調和，待在室外幾分鐘就會感受強烈的悶熱感。
記者張志浩／綜合報導
週五至週日（6/21至6/23）太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，高溫普遍可以來攝氏到33至35度，基本上只要一到室外就能感受到明顯的悶熱感，尤其是西半部近山區、花東縱谷，還會出現攝氏35至36度，甚至更高的氣溫，外出活動請務必多補充水分、慎防熱傷害。
🟡今日各地天氣概況
🟡北台灣
📍台北市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率40％，氣溫攝氏26至35度
📍新北市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏27至34度
📍桃園市：多雲時陰，降雨機率20％ ，氣溫攝氏26至34度
🟡中台灣天氣
📍台中市：多雲短暫陣雨，降雨機率30％ ，氣溫攝氏27至35度
🟡南台灣天氣
📍台南市：多雲短暫陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏28至34度
📍高雄市：多雲短暫陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏28至34度
🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率50％，氣溫攝氏26至31度