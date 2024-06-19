智慧製造新里程！產業園區管理局中港園區宇隆科技新廠啟用

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宇隆科技公司董事長劉俊昌表示，宇隆科技公司於94年遷入台中港科技產業園區，透過CNC車床、銑床、車銑複合機，並搭配多軸機，專精技術在精密金屬零件的開發生產製造，如汽車零組件、高階自行車零組件、工業應用之感應器、溫控設備、工業自動化、醫療器材零組件、氫燃料電池閥門類零組件、行星減速器，屬於機加工領域中具競爭力的模組化解決方案提供者。
劉俊昌說，此次，宇隆科技公司加碼投資新台幣11億元興建新廠啟用，將引領公司邁向下一個成長里程碑，此一完整生產場域有利製程整合、精進生產技術、提高生產量能，並可滿足客戶更多元需求，爭取更多訂單，帶動產業經濟發展，新廠並以友善職場理念設置員工娛樂健身中心、休憩閱覽區、寰宇國際會議中心、現代化員工餐廳等，鼓勵同仁勞逸結合、平衡工作壓力。
產業園區管理局台中分局分局長紀世宗表示，宇隆科技公司積極朝AI智能自動化及機器人領域發展，並為順應ESG趨勢，持續開發非燃油車產品，為長期業務轉型與布局奠定良好基礎，此次加碼投資台中港科技產業園區，以加速帶動園區的營運發展與產業升級，同時繁榮地方經濟、促進地方就業機會，盼宇隆公司整合新舊產線後，再創事業高峰，產業園區管理局將持續提供優質的客製化服務，協助宇隆公司實現永續發展的目標。