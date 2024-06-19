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智慧製造新里程！產業園區管理局中港園區宇隆科技新廠啟用

▲經濟部產業園區管理局中港科技產業園區宇隆科技公司加碼投資新台幣11億元興建新廠，由該公司董事長劉俊昌(左4)與產業園區管理局台中分局分局長紀世宗(左3)等人主持啟用儀式。(圖／產業園區管理局提供)
▲經濟部產業園區管理局中港科技產業園區宇隆科技公司加碼投資新台幣11億元興建新廠，由該公司董事長劉俊昌(左4)與產業園區管理局台中分局分局長紀世宗(左3)等人主持啟用儀式。(圖／產業園區管理局提供)

記者黃守作／高雄報導

經濟部產業園區管理局中港科技產業園區宇隆科技公司加碼投資新台幣11億元興建新廠，於今(19)日，舉行啟用儀式，象徵著中港科技產業園區在產業升級與永續發展上，邁向智慧製造新里程。

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▲經濟部產業園區管理局中港科技產業園區宇隆科技公司加碼投資新台幣11億元興建新廠啟用。(圖／記者黃守作攝)
▲經濟部產業園區管理局中港科技產業園區宇隆科技公司加碼投資新台幣11億元興建新廠啟用。(圖／記者黃守作攝)
產業園區管理局中港科技產業園區宇隆科技公司加碼投資新台幣11億元興建新廠啟用儀式，是由該公司董事長劉俊昌與產業園區管理局台中分局分局長紀世宗共同主持，宇隆科技公司總經理蔡銘東、逢甲大學副校長唐國豪、童綜合醫院院長童敏哲、Bosch總監張毅、FOX台灣區總經理Jerry、總監Borg Warner Michael等人與會。

▲經濟部產業園區管理局中港科技產業園區宇隆科技公司加碼投資新台幣11億元興建新廠啟用。(圖／產業園區管理局提供)
▲經濟部產業園區管理局中港科技產業園區宇隆科技公司加碼投資新台幣11億元興建新廠啟用。(圖／產業園區管理局提供)
宇隆科技公司董事長劉俊昌表示，宇隆科技公司於94年遷入台中港科技產業園區，透過CNC車床、銑床、車銑複合機，並搭配多軸機，專精技術在精密金屬零件的開發生產製造，如汽車零組件、高階自行車零組件、工業應用之感應器、溫控設備、工業自動化、醫療器材零組件、氫燃料電池閥門類零組件、行星減速器，屬於機加工領域中具競爭力的模組化解決方案提供者。

劉俊昌說，此次，宇隆科技公司加碼投資新台幣11億元興建新廠啟用，將引領公司邁向下一個成長里程碑，此一完整生產場域有利製程整合、精進生產技術、提高生產量能，並可滿足客戶更多元需求，爭取更多訂單，帶動產業經濟發展，新廠並以友善職場理念設置員工娛樂健身中心、休憩閱覽區、寰宇國際會議中心、現代化員工餐廳等，鼓勵同仁勞逸結合、平衡工作壓力。

▲經濟部產業園區管理局台中分局分局長紀世宗致詞。(圖／產業園區管理局提供)
▲經濟部產業園區管理局台中分局分局長紀世宗致詞。(圖／產業園區管理局提供)
產業園區管理局台中分局分局長紀世宗表示，宇隆科技公司積極朝AI智能自動化及機器人領域發展，並為順應ESG趨勢，持續開發非燃油車產品，為長期業務轉型與布局奠定良好基礎，此次加碼投資台中港科技產業園區，以加速帶動園區的營運發展與產業升級，同時繁榮地方經濟、促進地方就業機會，盼宇隆公司整合新舊產線後，再創事業高峰，產業園區管理局將持續提供優質的客製化服務，協助宇隆公司實現永續發展的目標。

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