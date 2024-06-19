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股神巴菲特出手！波克夏連9天加碼西方石油　專家也好奇背後原因

▲「股神」巴菲特（Warren Buffett）管理的投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）連9天加碼買進西方石油（Occidental Petroleum）股票，持股比例提升到將近29%。（圖／美聯社／達志影像）
▲「股神」巴菲特（Warren Buffett）管理的投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）連9天加碼買進西方石油（Occidental Petroleum）股票，持股比例提升到將近29%。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

「股神」巴菲特（Warren Buffett）管理的投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）連9天加碼買進西方石油（Occidental Petroleum）股票，持股比例提升到將近29%，也掀起外界關注，巴菲特是否將新一輪的投資重心放在石油與能源股上。

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根據美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，波克夏自6月5日起連續9個交易日增持西方石油股票，總共購入了730萬股，價格落在59.58美元到60.43美元之間，這讓持有西方石油28.8％股份的波克夏，已經成為西方石油的最大投資機構股東。

▲巴菲特為何鍾情西方石油（Occidental Petroleum），有分析師直言大家都非常好奇這個問題的答案，「但我不確定真的有人知曉」。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴菲特為何鍾情西方石油（Occidental Petroleum），有分析師直言大家都非常好奇這個問題的答案，「但我不確定真的有人知曉」。（圖／美聯社／達志影像）
根據《Fortune》報導，巴菲特很早就顯露出對西方石油的興趣，2019年波克夏就助西方石油收購「阿納達科石油公司」提供資金，並藉此擁有高達50億美元的認股權證。對於巴菲特為何鍾情於西方石油，Roth Capital的分析師馬里亞尼（Leo Mariani）直言，大家都非常好奇這個問題的答案，「但我不確定真的有人知曉」。馬里亞尼認為，或許只是因為巴菲特對於西方石油很熟悉，沒什麼特殊理由。但馬里亞尼也指出，西方石油相較於其他大型石油公司，投資更多資金在碳捕獲技術，雖然短期內可能會因而減少獲利，但長期來看，碳捕獲技術可望替西方石油找到更多企業客戶。

Morningstar的分析師華倫（Greggory Warren）則表示，巴菲特連9日加碼西方石油，未必代表股神將投資重心放在能源產業，可能只是因為波克夏為了實現投資組合多元化，單純地在「購入他們能夠購入的東西」，以改變投資組合比例，而不是出於對西方石油存在某種強烈的偏好。事實上，Morningstar於5月才下調了西方石油的股票估值，並不是很看好西方石油的公司前景。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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